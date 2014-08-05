《中国债券市场每日交易备忘》-- 8月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币三年期固息债9:30-10:30招标，利率预测均值4.68% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.86% 国开行至多50亿元七年期固息债9:30-11:10招标，利率预测均值5.09% 国开行至多40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.15% 江西省57.2亿元五年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 江西省42.9亿元七年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 江西省42.9亿元十年期自发自还地方政府债9:50-10:30招标 招商银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价招标，参考收益率4.6002% 光大银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价招标，参考收益率4.6002% 大唐集团50亿元七个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和招商银行主承 江苏交通控股25亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和江苏银行主承 申能集团15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级 中诚信AAA/中债资信AAA-)，交行和工行主承 浙江省物产集团10亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级 中诚信AAA/中债资信AA+)，浦发银行主承 重庆城交开发投资(集团)6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承 国泰君安证券35亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建设银行和交通银行等承销 中材国际 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和中国银行主承 齐鲁证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建设银行和中国银行主承 浙江恒逸集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行和农业银行主承 西部证券 6亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，浦发银行主承 江东控股集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和民生银行主承 顾家集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 河北冀衡集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，工商银行主承 鞍山市城建投资发展15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 浦东建设 3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 石家庄市裕峰投资开发5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，光大银行和华泰证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行60亿元六个月期贴现金融债140345，参考收益率4.1930% 扬州江都沿江开发7亿元六年期固息债1480428，票面利率7.48% 淮南矿业集团30亿元九个月期超短融011481003，票面利率5.2% 中国五矿集团30亿元九个月期超短融011433008，票面利率4.72% 中国邮电器材集团公司8亿元一年期短融041462030，票面利率5.25% 绍兴市城建投资集团3.4亿元五年期中期票据101456049，票面利率6.34% 滨化股份 3亿元两年期中票101458009，票面利率6.68% ============================================================================ 三、缴款： 临安城建发展公司10亿元七年期固息债1480402，票面利率6.94% 陕西交通建设13亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1480438，票面利率6.35% 进出口银行60亿元七年期固息增发债140330，发行价格99.8725元 进出口银行60亿元三年期固息债140347，票面利率4.6914% 农发行50亿元一年期固息增发债140436，发行价格100.85元 鹤壁市经济建设投资9亿元七年期固息债1480234，票面利率7.88% 河北建设投资集团15亿元一年期短期融资券 中信建设19亿元三个月期短融 长城证券8亿元三个月期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国铁路物资股份20亿元九个月期超短融011318007到期兑付，票面利率5.40% 万达集团5亿元一年期短融041354037到期兑付，票面利率6.90% 江苏省建筑工程集团2.5亿元一年期短融041355028到期兑付，票面利率7.50% 招商证券 21亿元三个月期短融1490081，票面利率4.43% 09晋交投债 0980123付息 10附息国债24 100024付息 13莱商银行债 1320025付息 13地方债06 139106付息 13并龙城MTN001 101360008 付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海证券报周二报道，7月四大行存款负增长约1.5万亿，同期贷款新增量约为2，100亿，目前研究机构对7 月金融机构整体新增信贷预期都未超过8，000亿。 --国家发改委表示，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，并针对突出问题有效实施一些兼顾当前和长远的 政策措施，妥善防范化解风险，努力完成全年经济社会发展预期目标。 8/8公布7月进出口贸易数据 (6月顺差316亿美元) 8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (6月-1.1%) 居民消费价格指数(CPI) (6月2.3%) 8/13公布7月固定资产投资(不含农户) (1-6月17.3%) 社会消费品零售总额 (6月12.4%) 工业增加值 (6月9.20%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴/杨文纨)