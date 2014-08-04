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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 09:54 BJT

台湾社会：高雄气爆道路重建需逾19亿台币，石化相关股价持续挫跌

路透台北8月4日 - 台湾高雄市政府周一表示，石化气爆事故造成道路等相关附属设施损坏，重建所需经费约19.1亿台币，重建时间初估至少需要三个半月以上。

高雄市上周四深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，根据中央灾害应变中心最新统计，死亡人数为28人、两人失踪、302人受伤。

气爆事故原因仍在调查，可能牵涉的化工个股包括李长荣化工 、中石化 等股价持续重挫。投资人担忧气爆事故引发政府对石化业更严厉的管控而卖出持股，本地时间09:40，塑胶类指数 、化学工业类指数 分别挫跌2.30%、2.71%。逊于大盘加权股价指数 的小涨0.15%。

台湾上周四晚间20时46分，高雄市政府消防局获报前镇区凯旋三路与二圣路交岔口大范围疑似瓦斯外泄，但近午夜23时则发生多起爆炸火灾，影响范围约2至3平方公里。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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