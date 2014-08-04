台湾社会：高雄气爆道路重建需逾19亿台币，石化相关股价持续挫跌

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北8月4日 - 台湾高雄市政府周一表示，石化气爆事故造成道路等相关附属设施损坏，重建所需经费约19.1亿台币，重建时间初估至少需要三个半月以上。
高雄市上周四深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，根据中央灾害应变中心最新统计，死亡人数为28人、两人失踪、302人受伤。
气爆事故原因仍在调查，可能牵涉的化工个股包括李长荣化工 、中石化 等股价持续重挫。投资人担忧气爆事故引发政府对石化业更严厉的管控而卖出持股，本地时间09:40，塑胶类指数 、化学工业类指数 分别挫跌2.30%、2.71%。逊于大盘加权股价指数 的小涨0.15%。
台湾上周四晚间20时46分，高雄市政府消防局获报前镇区凯旋三路与二圣路交岔口大范围疑似瓦斯外泄，但近午夜23时则发生多起爆炸火灾，影响范围约2至3平方公里。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。