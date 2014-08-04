香港个股：俄铝51.5亿美元债务重组计划获得所有贷款方批准

路透墨尔本8月4日 - 全球最大的铝生产企业俄罗斯铝业联合公司(俄铝) 周一宣布，已获得所有贷款机构的支持，对逾50亿美元贷款进行重组，这将有助于该公司在铝市疲弱的情况下渡过难关。

根据协议，俄铝两笔规模分别为47.5亿美元和4亿美元的贷款将合而为一并获得延期。此前俄铝获准将债务偿还期限延至10月，从而避免在7月陷入违约。

“由于同贷款方达成协议，公司的债务情况大为改善，同时还保持了一定的现金水平，以待铝市反弹，”俄铝副执行长Oleg Mukhamedshin在声明中说。

俄铝表示，由于51.5亿美元贷款重组一事已获得所有贷款人的同意，因此公司不必再进行6月时曾宣布的法律程序，便可敲定债务协议。6月时，有少数债权人不同意贷款重组。

截至3月31日，俄铝净债务为103亿美元，债务问题让公司一直处境艰难，因中国的铝产量大幅增长，令市场供应过剩更加严重，导致铝价大跌。(完)