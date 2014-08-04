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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 10:10 BJT

台湾股市：早盘盘中持平，气爆事件继续打压能源股挫跌

路透台北8月4日 - 台湾股市周一早盘盘中升0.1%，但油电燃气类指数 下滑1.4%，限制大盘涨势。高雄气爆事件调查仍在继续。

0147GMT，加权股价指数 升8.06点报9,274.57点，基本与周边地区股市走势一致。上日该指数收低0.5%。

上周五高雄气爆事件造成数十人死亡和数百人受伤。

投资者逃离燃气和化学类股。其中，亚洲聚合 、台达化学 、李长荣化学工业 周一受创犹重，跌幅分别为6.96%、6.95%和6.88%。

电子类指数 和半导体类指数 均上涨，涨幅分别为0.68%和0.94%。(完)
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