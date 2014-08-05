香港数据：7月PMI微升至50.4，为五个月高位--汇丰

路透香港8月4日 -

以下为汇丰香港7月份采购经理人指数(PMI)数据：

2014年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月

50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7

--汇丰香港7月PMI为50.4，连续第二个月上升，为五个月来高位。

--私营企业产出量录得自2月份以来首度回升，但产出增长率仅属轻微。

--月内新业务总量已连跌三个月，减幅轻微；另一方面从内地取得的新工作量，则是自3月份以来首度扩张，增幅属轻微。

--7月份积压工作指数持续低于50.0的持平标准，显示香港私营企业的未完成业务量连续第三个月下跌。

--月内私营企业职位流失速度已见放缓，整体减幅轻微，亦是4 份雇员人数下降以来最小。

--7月整体投入成本进一步上升，通胀率较6月份放缓，为11个月以来次低，因采购价格和员工成本增幅均告收窄。

--库存量持续三个月上升，但升速较6月份稍缓，库存增长率为当前上升周期最小。部份企业表示，憧憬客户需求上升，故提高了库存水平。