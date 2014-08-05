香港数据：7月PMI微升至50.4，为五个月高位--汇丰

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港8月4日 -
以下为汇丰香港7月份采购经理人指数(PMI)数据：
2014年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月
50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1 50.0 49.7
--汇丰香港7月PMI为50.4，连续第二个月上升，为五个月来高位。
--私营企业产出量录得自2月份以来首度回升，但产出增长率仅属轻微。
--月内新业务总量已连跌三个月，减幅轻微；另一方面从内地取得的新工作量，则是自3月份以来首度扩张，增幅属轻微。
--7月份积压工作指数持续低于50.0的持平标准，显示香港私营企业的未完成业务量连续第三个月下跌。
--月内私营企业职位流失速度已见放缓，整体减幅轻微，亦是4 份雇员人数下降以来最小。
--7月整体投入成本进一步上升，通胀率较6月份放缓，为11个月以来次低，因采购价格和员工成本增幅均告收窄。
--库存量持续三个月上升，但升速较6月份稍缓，库存增长率为当前上升周期最小。部份企业表示，憧憬客户需求上升，故提高了库存水平。
汇丰环球研究大中华区经济师朱日平在评论调查结果时表示，＂香港的经济趋于稳定，惟尚未回到正常，因7月份PMI显示整体增长轻微，而新订单仍在收缩。不过令人鼓舞的是来自中国内地的新订单回升，而近日内地公布的经济数据改善，新订单增加情况或可持续。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。