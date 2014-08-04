台湾汇市：台币早盘实质交易趋升，外资些许汇入

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北8月4日 - 台币兑美元 实质价位周一实质交易走扬，跟随亚洲货币走强。汇银人士指出，韩元扬升，不过台币在上周五交投爆出大量之后，今日稍事休息，交投偏弱。
本地时间约十时左右，台北外汇成交0.93亿美元，交投偏淡。汇银人士说，盘初外资些许汇入，惟量能并不大。而本周三(6日)是台积电 发放现金股利，估计可能届时会有较大的资金流出。
〞今天老大有买一些(美元)，980这里挡一下。〞一位本地小型商银交易人士说。只不过，他们表示，目前这个价位不管进/出口商的意愿都不算太大，短期内可能稍事观望。
路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。
而随着国际美元走疲，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元也遭抛售。其中，一个月期美元/台币的换汇点溢价缩小至价平左右，报0.003/0.005，一个月远汇报价 暂报在29.986/29.993左右，上日纽约盘收在30.015。
本地时间10:10，台股加权指数 小升0.03%报9,269.54。韩元兑美元 报1,031.1，上日收盘在1,037.1。
今日早盘台币主要交易区间在29.950-29.988，上交易日全日主要区间在29.994-30.034。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.970-29.995
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
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