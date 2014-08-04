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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 10:24 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交易趋升，外资些许汇入

路透台北8月4日 - 台币兑美元 实质价位周一实质交易走扬，跟随亚洲货币走强。汇银人士指出，韩元扬升，不过台币在上周五交投爆出大量之后，今日稍事休息，交投偏弱。

本地时间约十时左右，台北外汇成交0.93亿美元，交投偏淡。汇银人士说，盘初外资些许汇入，惟量能并不大。而本周三(6日)是台积电 发放现金股利，估计可能届时会有较大的资金流出。

〞今天老大有买一些(美元)，980这里挡一下。〞一位本地小型商银交易人士说。只不过，他们表示，目前这个价位不管进/出口商的意愿都不算太大，短期内可能稍事观望。

路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。

而随着国际美元走疲，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元也遭抛售。其中，一个月期美元/台币的换汇点溢价缩小至价平左右，报0.003/0.005，一个月远汇报价 暂报在29.986/29.993左右，上日纽约盘收在30.015。

本地时间10:10，台股加权指数 小升0.03%报9,269.54。韩元兑美元 报1,031.1，上日收盘在1,037.1。

今日早盘台币主要交易区间在29.950-29.988，上交易日全日主要区间在29.994-30.034。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.970-29.995

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