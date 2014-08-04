中国金融：中央银行有必要实行多目标制，将金融稳定纳入法定职责--央行官员

路透北京8月4日 - 中国央行货币政策二司司长李波在IMF此前召开的会议上指出，中央银行有必要实行多目标制，将金融稳定等目标纳入央行法定职责，构建逆周期的金融宏观审慎政策框架，在稳定公众的中长期通胀预期的同时，使得货币政策能够在短期兼顾其他目标。

在国际货币基金组织(IMF)最新出版物中，李波表示，要高度重视财政政策的灵活性及长期可持续性问题，适度赋予财政政策一定的“独立性”，同时也需要建立长期政策目标和有效约束，减少对货币政策的不合理的压力。

要加强财政政策和货币政策的协调配合，更多地从长期社会福利最大化、而非单纯的短期经济增长的角度设定政策目标，使财政政策和货币政策既拥有独立性，又相互配合，促进长期社会福利最大化。

李波认为，2008年前后的全球金融危机为研究货币政策与财政政策协调提供了新的视角。货币政策和财政政策在政策目标、约束机制、政策工具、决策机制等多方面都存在差异。货币政策和财政政策互补，可形成宏观经济政策的“混合治理机制”。

从短期看，财政政策决策程序复杂，时滞长，在危机发生需要“救急”时，往往不如货币政策灵活，表现为财政政策短期的“不给力”。“专家治理”的货币政策可以在一定程度上弥补财政政策的不足，帮助熨平部分经济波动。

而从长期看，财政政策具有“不审慎”的特点。财政政策的长期不审慎可能最终导致金融和经济危机，倒逼货币政策趋向极度宽松，导致公共债务的货币化，通过通货膨胀和资产泡沫的方式由他国居民或后代承担或分担相关成本。财政过于强势对货币政策的独立性构成挑战，使货币政策可能沦为财政政策的“配合性政策”。

中国央行行长周小川此前表示，低通胀目标在中国央行多目标中是最重要的，就业也会是一个相当重要的参考指标，但不适宜作为最主要目标。低通胀，国内市场（GDP）的增长，还有新增就业以及国际收支平衡是中国央行四大目标，但权重是动态变化的。 （完）