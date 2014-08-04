美国个股：前巴克莱并购部门全球主管Paul Parker转战高盛

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月3日 - 高盛发言人周日表示，前巴克莱 并购部门全球主管Paul Parker已加入高盛，担任高盛并购部门联席主席。
Parker在全球并购战绩彪炳。最近的药商Valeant Pharmaceuticals International Inc 以约500亿美元竞购艾尔建(Allergan) ，还有Comcast Corp 以420亿美元收购对手时代华纳有线 的并购案，Parker均为客户担任谘询。
Parker在5月时离开巴克莱。高盛发言人说，预料他将在未来数周展开新职。
Jack Levy和Tim Ingrassia将继续任职于高盛并购部门，并与Parker共同担任联席主席。Parker料将掌握一部分高盛最重要的客户。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。