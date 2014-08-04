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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 10:33 BJT

中国新债：农发行周四招标增发150亿元三期债，期限一、两年及三年

路透上海8月4日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(7日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过150亿元人民币，每期债的发行上限均为50亿元，期限分别为一、两年及三年。

两年期品种为该行今年第32期债 的首次增发，票面利率为5.00%；一年品种为第36期 第三次增发，票面利率为4.45%；三年期为第38期 固息债第二次增发，票面利率为4.72%。

具体发行条款如下：

32期首次增发 36期第三次增发 38期第二次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 两年固息 一年固息 三年固息

招标时间 1/2年：8/7上午10:00-11:00 3年：8/7上午10:00-11:30

招标方式 均为单一价格中标(荷兰式)

缴款日 8月11日 8月12日 8月11日

起息日 5月5日 6月5日 7月16日

发行期 8/8-8/11 8/8-8/12 8/8-8/11

上市日 8月15日 8月14日 8月15日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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