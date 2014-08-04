台湾货币市场：存单与公债交割令分配略不均，惟期初资金宽裕

* 提存期初资金恢复宽裕，短率持稳

* 央行存单与公债交割，资金分配稍有不均

* 本周有大额现金股利发放，留意资金流动变化

记者 董永年

路透台北8月4日 - 台湾银行间短率周一大致持稳，资金调度人士表示，提存期初资金恢复宽裕，银行多倾向负数操作，今日虽有3,100.5亿台币央行存单到期，但也有1,200亿台币定存单以及350亿公债交割，令资金分配略有不均。

有资调人士表示，上周五364天期央行存单标售有不少银行参与，为因应今日交割，少数银行的拆款态度较为保守。不过适逢提存期初，整体市场资金相当充裕，因此调度不成问题。

〞今天还蛮多人拆入的，到期的也有增加。〞一位大型银行资金调度人士说。

另一票券商交易员则称，待今日央行存单交割后，资金将维持提存期初的宽裕状态，明日拆款利率或许还有小幅下调的机会。

他们表示，本周上市公司有将近1,200亿台币的现金股利要发放。尤其是周三台积电 将发出777.86亿台币现金股利，仍需留意届时市场资金流动的变化。

至于第二季以来，因邮局资金宽裕情况不再，导致近季底、月底紧缩状况频频。资金调度人士认为，由于邮局在货币市场拆出的金额，已自第一季的1,000亿台币，降至6、7月的200亿。在注入资金变少下，干扰效果也将变低。

〞若(邮局)再回来只是压低利率，不回来也不会拉高。〞一位票券商资金调度人士说。

本地时间11:41时

--台币兑美元 暂升8.2分报29.987。

--台湾加权股价指数 涨0.47%，报9,309.66点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日区间在0.380-0.450%。

**短票需求强**

短票市场方面，票券商说，提存期初银行负数操作积极，买票需求升温，不过票券商资金缺口不大，因此呈现供不应求的状况。

〞银行买票意愿蛮强的，但数量有限。〞一家大型票券商主管表示。

本周上市公司有近1,200亿台币现金股利要发放，票券商认为，企业应该已经先行调度准备完毕，因此不致对市场资金造成影响。但也需提防有临时发票需求的变数。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，区间低位较集中，区间大致同上日；特定大型金融机构的买票利率则在0.63-0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走低至0.596%，周四为0.597%。

台湾央行周一存单到期金额3,100.5亿，存单发行金额将等稍晚公布。

本周存单到期金额1兆2,015.5亿台币，资金到期情况分别为周二935.5亿台币、周三1,016亿台币、周四3,346亿台币以及周五3,617.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为834亿台币，至周日累积超额准备为3,837亿台币、加计前期1%的超额准备为4,817亿台币。

**RP利率平稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致持平既有区间。证券端资金调度人士认为，今日因30年券交割以致寿险端略有走钱，不过整体资金情势仍有余裕，无碍市场资金调度，RP利率维持在原有区间。

资金调度人士指出，本周台积电等现金股利发放金额累计高达上千亿台币，仍需留意此不确定因素对资金流动性的影响，近日券商间资金调度偏向谨慎因应，并关注外资在取得现金股利收益后的资金动向。

〞上周外资有走一些，这周会不会继续走还要再观察 。〞一证券商交易员说。

另有一票券商交易员称，由于票券商资金调度以拆款为主，随着月初银行间拆款短率回归既有区间后，资金调度相当顺畅，且今日RP到单量少、交投较显清淡，成交利率变化不大。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，皆大致持平上日区间。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，皆同于上日。

今日债券交割有周一30年期公债350亿台币发行。