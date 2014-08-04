中国社会：昆山中荣特大爆炸是一起重大责任事故，死亡人数升至75人--新华

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月4日 - 中国国家安监总局局长杨栋梁指出，江苏昆山中荣金属制品有限公司爆炸特别重大事故是一起重大责任事故，根据事故暴露出来的问题和初步掌握的情况，涉事企业问题和隐患长期没有解决，粉尘浓度超标，遇到火源发生爆炸。目前已造成75人死亡，185人受伤。
新华社周一报导援引此次事故调查组组长杨栋梁的话称，事故的责任主体是中荣金属制品公司，主要责任人是企业法人代表、董事长吴基滔等相关负责人。当地政府的有关领导责任和相关部门的监管责任落实不力。
他指出，引发事故的相关因素包括企业厂房没有按二类危险品场所进行设计和建设，违规双层设计建设生产车间，且建筑间距不够。生产工艺路线过紧过密，2,000平方米的车间内布置了29条生产线，300多个工位。
除尘设备没有按规定为每个岗位设计独立的吸尘装置，除尘能力不足。车间内所有电器设备没有按防爆要求配置。以及安全生产制度和措施不完善、不落实，没有按规定每班按时清理管道积尘，造成粉尘聚集超标等。
杨栋梁要求，事故调查组要依法依规加快事故调查，严厉追究企业的主体责任和当地政府、相关部门的监管责任，及时公布调查报告，接受社会和媒体舆论监督。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。