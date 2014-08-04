中国金融：央行需增加汇率灵活性，让汇率调整协助其货币政策管理--瑞银

路透北京8月4日 - 瑞银中国首席经济学家汪涛在IMF此前召开的会议上指出，中国央行需要更密切地监测其他主要央行的政策动作以及对流入中国的外汇流动性的影响，并增加汇率的灵活性，让汇率调整协助其货币政策管理。

在国际货币基金组织(IMF)最新出版物中，她并指出，确定一个短期政策利率锚是央行确保金融市场平稳运行和固定预期的关键第一步，而当前更迫切和重要的是将真正的银行间市场，与非银行金融机构和企业可从金融机构贷款的金融和信贷市场相分开。

随着资本管制的放松和跨境货币流动的增加，全球流动性和价格对中国的影响日益上升。“这种情况非常棘手，因为全球主要央行正在从长期的非常规货币宽松政策过渡到‘常态化’，且金融放开使国内的状况更不稳定。”汪涛称。

她认为，为确定一个短期政策利率锚，央行要选择一个合适的短期利率例如七天回购利率，并努力确保该利率的稳定，避免市场出现大幅波动和动摇市场信心，并传递必要的政策信号。

但现阶段，央行更迫切和重要的一步是将银行间相互拆借和央行作为最后贷款人的市场（真正的银行间市场）与非银行金融机构和企业可从金融机构贷款的金融和信贷市场相分开。

“中国在所谓的银行间市场发展大规模债券市场严重扰乱了形势。”汪涛称，按照目前的情况，企业债券发行者的借款需求或支付问题可导致银行间利率出现大幅波动，迫使央行对该市场进行干预，从而实际上成为任何此类机构的流动性提供者（最后贷款人）。

同时，由于传统的货币总量重要性日益减少，中国央行需要改进并扩大其对货币总量的衡量口径（如扩大至M3）和信贷总量的衡量口径（或许可通过建立一个更广泛的信贷衡量指标，包括银行贷款、表外信贷和影子信贷），并跟踪一组广泛的经济指标，而不仅仅限于基本的GDP和消费者物价指数通胀矩阵。

此外，央行还特别需要增加与其他政府机构的协调，并增进与市场的沟通，譬如央行可以更频繁更及时地发布关于银行体系超额准备金的信息，并公布其下发给银行的法令或条例。