中国债市动态：现券和IRS窄幅整理，关注公开市场下一步动向

路透上海8月4日 - 中国银行间市场周一现券和IRS早盘窄幅波动。目前市场对公开市场下一步操作方向不明，试探交投致收益率整体变化不大。至于央行二季度货币政策执行报告内容，交易员称，对市场直接影响尚不明显，可能需要在公开市场形势明朗后，再慢慢消化。

上周四央行公开市场操作突然改弦更张，以14天正回购取代28天期品种，中标利率则较上次下调10个基点(bp)，同时当周转为净回笼，结束此前逾10周净投放操作。市场将上述信息解读为总体利好居多，现券因此连续走暖。

北京一基金公司交易员表示，现券后市“要看公开市场的，所以今天gvn和tkn(卖盘和买盘)都挺多的，估计好多人在赌明天的操作。”

利率互换市场上，早盘也仅微涨1-2个bp，成交较为清淡。

央行二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。

剩余期限近10年的国开行固息债140205券最新报价 为5.1900%/5.1100%，与上日尾盘持平。