中国债市动态：现券和IRS窄幅整理，关注公开市场下一步动向

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海8月4日 - 中国银行间市场周一现券和IRS早盘窄幅波动。目前市场对公开市场下一步操作方向不明，试探交投致收益率整体变化不大。至于央行二季度货币政策执行报告内容，交易员称，对市场直接影响尚不明显，可能需要在公开市场形势明朗后，再慢慢消化。
上周四央行公开市场操作突然改弦更张，以14天正回购取代28天期品种，中标利率则较上次下调10个基点(bp)，同时当周转为净回笼，结束此前逾10周净投放操作。市场将上述信息解读为总体利好居多，现券因此连续走暖。
北京一基金公司交易员表示，现券后市“要看公开市场的，所以今天gvn和tkn(卖盘和买盘)都挺多的，估计好多人在赌明天的操作。”
利率互换市场上，早盘也仅微涨1-2个bp，成交较为清淡。
央行二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。
剩余期限近10年的国开行固息债140205券最新报价 为5.1900%/5.1100%，与上日尾盘持平。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.254元人民币，较上日结算价跌0.032元人民币，或0.03%。(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。