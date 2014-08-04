中国社会：中石油兰州石化一装置今晨泄漏着火，目前伤亡情况暂不明--新华

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京8月4日 - 新华网微博周一报导，4日8时39分，兰州石化公司炼油厂30万吨/年气体分馏装置泄漏着火，据现场消防人员介绍，火势较大，目前伤亡情况暂时不明.
报导称，目前正在全力组织扑救，暂未发现人员伤亡，尚未检测到大气、水质污染。
近期灾难事故频发，上周四台湾高雄市深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，根据中央灾害应变中心最新统计，死亡人数为28人、两人失踪、302人受伤。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。