《分析》欧洲央行11月将正式行使监管职能，能否推动银行业放贷增加？

“第一类将被立即执行死刑，第二类则被列入死缓名单，”他对路透表示。“僵尸银行必须关掉，而那些只是受伤的银行则需要治愈。做到这一点将是关键。”

欧盟领导人2012年宣布“要打破银行与主权债之间的恶性循环”，这项目标已经有点半途而废了。

目前没有要求银行减持本国公债持有量，这些债券如果被持有到期，将被视作无风险资产，这一决定招致一些分析师的批评。

Veron表示，这一问题不再是市场信心的决定因素，因为投资者已经得出结论，认为欧元区政府不会允许再有一个成员国像希腊那样违约，逼迫债权人接受减计安排。

一方面部分银行肯定通不过测试，由此确保了测试的可信度，但许多银行已经提前行动，通过增资、出售资产和降低杠杆，以确保能够在测试中过关。这实际上或许减慢了过去一年贷款流向企业的速度。

德国金融业巨擘德意志银行 在6月筹资85亿欧元，主要是通过发股；欧洲央行表示，欧元区银行业整体自2013年7月以来共计增资1,980亿欧元。

媒体将猜测，会有多少家银行通不过测试，这些猜测可能是未来三个月市场跌宕起伏的原因。

但总体而言，欧洲央行这次压力测试有可能达成对欧元区银行业恢复信心的主要目标，尽管测试本身并不足以让放贷开始再度增加。(完)