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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 15:40 BJT

表格：瑞士7月PMI升至54.3，高于路透调查预估

路透苏黎士8月4日 - 周一公布的数据显示，瑞士7月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自前月的54.0升至54.3。

本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。

以下为详细数据

(经季节性调整)

2014年7月 2014年6月 2013年7月

PMI 54.3 54.0 55.9

路透调查预估中值为52.8。(完) (编译 戴素萍; 审校 李春喜)
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