表格：瑞士7月PMI升至54.3，高于路透调查预估

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透苏黎士8月4日 - 周一公布的数据显示，瑞士7月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自前月的54.0升至54.3。
本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。
以下为详细数据
(经季节性调整)
2014年7月 2014年6月 2013年7月
PMI 54.3 54.0 55.9
路透调查预估中值为52.8。(完) (编译 戴素萍; 审校 李春喜)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。