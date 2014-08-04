中国房地产：棚户区改造要落实税费减免等财税政策，加强金融支持--国务院

路透北京8月4日 - 为进一步加强棚户区改造工作，中国国务院周一发文要求，确保用地供应，落实好税费减免等财税支持政策，并加大金融支持力度，进一步发挥开发性金融作用。

刊登在政府网的《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》称，市、县政府要加大资金投入，落实好税费减免政策，国家开发银行成立住宅金融事业部，重点支持棚户区改造及城市基础设施等相关工程建设。

“中央继续加大对棚户区改造的补助力度，对财政困难地区予以倾斜。建立健全地方政府债券制度，加大对棚户区改造的支持。”《通知》表示。

2013年中国共改造各类棚户区320万户以上，2014年计划改造470万户以上。

但目前距离改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村的要求相比还有较大差距，棚户区改造中仍存在规划布局不合理、配套建设跟不上、项目前期工作慢等问题。

除财税相关的优惠政策外，国务院还要求在金融方面加大支持的力度，其中就包括批准成立国开行住宅金融事业部。同时鼓励商业银行等金融机构按照风险可控、商业可持续的原则，积极支持符合信贷条件的棚户区改造项目。

《通知》并指出，各地要建立健全信贷偿还保障机制，确保还款保障得到有效落实。

“推进债券创新，支持承担棚户区改造项目的企业发行债券，优化棚户区改造债券品种方案设计，研究推出棚户区改造项目收益债券，...适当放宽企业债券发行条件。”《通知》提到，与开发性金融政策相衔接，扩大“债贷组合”用于棚户区改造范围。

为加大对棚户区改造的支持力度，中国银监会近日批准国家开发银行 住宅金融事业部开业，并允许其在经批准的额度内办理软贷款回收再贷业务，专项用于支持纳入全国棚户区改造规划的棚户区改造及相关城市基础设施工程建设项目。