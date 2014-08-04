中国资管：上周35款集合信托产品发行，基建领域产品数量最多

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月4日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（7月26日-8月1日）共有16家信托公司发行了35款集合信托产品，发行量环比减少15款。
35款新发行产品中，34款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.84亿元，环比增加0.34亿元，增幅为22.39%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为64.42亿元，环比下降10.77亿元，降幅为14.33%。
其中，募集规模最大的是中融信托发行的“金阳地产股权投资集合资金信托计划二期”，募集规模为6.70亿元，这是一款房地产领域的股权投资类产品。
从期限上看，35款新发行产品中，共有34款公布了期限，平均期限22.85个月，环比延长0.02个月。
上周发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 6 8.88% 下降0.08个百分点
24个月期 21 10.30% 下降0.22个百分点
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了14款，房地产领域产品发行了8款，工商企业领域产品发行了5款，其他领域产品发行了8款。
从资金运用方式上看，权益投资领域产品发行了12款，贷款运用领域产品发行了9款，股权投资领域产品发行了6款，组合运用领域产品发行了4款，证券投资和债权投资领域产品各发行了1款，其他领域产品发行了2款。
**成立集合信托产品35款**
上周共有22家信托公司成立了35款集合信托产品，发行量环比减少4款。
35款成立产品中，24款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.87亿元，环比下降1.30亿元，降幅为59.83%。
其中，成立规模最大的是四川信托成立的“宏赢23号证券投资信托计划”，募集规模为3.00亿元，这是一款证券投资领域的证券投资类产品。
上周共有17款新成立产品公布了期限，平均期限31.29个月，环比延长5.48个月。上周共有7款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.43%，环比下降0.04个百分点。
从资金运用领域来看，基础设施领域产品成立了13款，证券投资领域产品成立了6款，工商企业领域产品成立了5款，房地产和金融领域产品各成立了2款，其他领域产品成立了7款。
从资金运用方式来看，权益投资类产品成立了9款，贷款运用类产品成立了8款，证券投资类产品成立了6款，债权投资类产品成立了4款，组合运用类产品成立了2款，股权投资类产品成立了1款，其他类产品成立了5款。（完） (整理 李贺; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。