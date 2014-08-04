英国数据：7月建筑业活动强势扩张，行内就业大增

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦8月4日 - 周一公布的行业数据显示，英国7月建筑业活动扩张速度加快，创下2003年11月以来最高，推动该行业就业录得创纪录的最快增速，并引发供应短缺。
Markit/CIPS报告称，英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)为62.4，6月为62.6，路透调查预估为62.0。
建筑业活动连续第15个月扩张，业内聘雇速度为1997年4月开始编纂该数据以来最高。
受访者将就业岗位的增加归因于工作量加大以及建筑商要扩大产能，此外对于包商短缺也存在一些担忧。
英国央行曾表示，新屋供应的短缺是导致英国房价快速增长的基本原因。根据一些调查，英国房价过去一年上涨10%，在伦敦地区则提高了近一倍。
Markit称，7月份对于建筑用材料的需求强劲，令供应商面临额外压力。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。