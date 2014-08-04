英国数据：7月建筑业活动强势扩张，行内就业大增

路透伦敦8月4日 - 周一公布的行业数据显示，英国7月建筑业活动扩张速度加快，创下2003年11月以来最高，推动该行业就业录得创纪录的最快增速，并引发供应短缺。

Markit/CIPS报告称，英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)为62.4，6月为62.6，路透调查预估为62.0。

建筑业活动连续第15个月扩张，业内聘雇速度为1997年4月开始编纂该数据以来最高。

受访者将就业岗位的增加归因于工作量加大以及建筑商要扩大产能，此外对于包商短缺也存在一些担忧。

英国央行曾表示，新屋供应的短缺是导致英国房价快速增长的基本原因。根据一些调查，英国房价过去一年上涨10%，在伦敦地区则提高了近一倍。

Markit称，7月份对于建筑用材料的需求强劲，令供应商面临额外压力。（完）