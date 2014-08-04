日本债市：公债价格持稳，投资者对债市态度谨慎

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京8月4日 - 日本政府公债价格周一基本持稳，美国非农就业报告弱于预期，美国公债上涨，日本债市亦获支撑。
除了对周二的10年期公债标售保持谨慎外，由于日本公债价格已然处于高位，市场对日本公债进一步上涨也持警惕态度，这令公债限于窄幅区间波动。
美国公债价格周五上涨，此前就业数据缓和了对薪资通胀上升的担忧，并令美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预估提前升息的预期降温。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.065%
五年期公债 0.000% +0.0 0.145%
10年期公债 0.530% +0.0 0.530%
20年期公债 1.390% +0.0 1.390%
30年期公债 0.000% +0.0 1.680%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.95 +0.01 145.94
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 石冠兰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。