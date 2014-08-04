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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 11:04 BJT

日本债市：公债价格持稳，投资者对债市态度谨慎

路透东京8月4日 - 日本政府公债价格周一基本持稳，美国非农就业报告弱于预期，美国公债上涨，日本债市亦获支撑。

除了对周二的10年期公债标售保持谨慎外，由于日本公债价格已然处于高位，市场对日本公债进一步上涨也持警惕态度，这令公债限于窄幅区间波动。

美国公债价格周五上涨，此前就业数据缓和了对薪资通胀上升的担忧，并令美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预估提前升息的预期降温。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.065%

五年期公债 0.000% +0.0 0.145%

10年期公债 0.530% +0.0 0.530%

20年期公债 1.390% +0.0 1.390%

30年期公债 0.000% +0.0 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.95 +0.01 145.94

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 石冠兰)
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