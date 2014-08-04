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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 11:21 BJT

《汇市简讯》美元指数微跌，但不改向上趋势

0312 GMT -

* 美元指数在亚洲盘受到温和买兴支撑，此前围绕美国非农就业数据的利好行情已出尽

* 美元指数微跌没有影响技术面，信号依然保持正面

* 波林格区间、五日/10日/20日移动均线全部向上，明确确立起趋势

* 目标位为2013年跌势的50%回档位81.87，若日线收在10日移动均线切入位81.12下方，将有负面影响

* 周五美国非农就业数据公布后的波动区间81.18/81.52，分别为首道支撑位/阻力位

(完)

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(编译 白云; 审校 孙茉莉)
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