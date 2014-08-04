中国货币市场：资金偏宽回购利率多回落，关注明日公开市场操作情况

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月4日 - 中国银行间货币市场周一回购利率 多回落；交易员表示，整体流动性偏宽松，虽然资金供给和需求方略存结构性不均衡，但有望在日内改善。
他们并称，明日将有例行存款准备金调整，但预期即使有准备金补缴规模也不会太大，对市场影响尚可。更多关注点还是放在央行公开市场的操作情况。
“整体还算是偏宽松吧，一早晨隔夜(品种)有点供不应求，不过慢慢好一些。”上海一银行交易员称。
她并表示，明日适逢例行准备金清算，可能一些银行会有上缴，但市场未对此过分担心。另外当前资金偏宽，所以不排除明日公开市场再现单日净回笼的情况。
“只要不是太大的回笼力度，我觉得资金面可以承受，但可能对现券的影响会大一些。”交易员称。
中国央行上周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。但在总量调控中，上周转向净回笼110亿元人民币，打破已持续11周的单周净投放格局。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1610 3.2029 -4.19
七天 3.8064 3.8983 -9.19
14天 4.0275 4.2657 -23.82
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.2100 2.5000 +0,071.00
七天 3.7500 3.4700 +28.00
14天 3.9850 3.7000 +28.50
回购定盘利率 其中:隔夜 3.2000 3.2300 -3.00
七天 3.9000 3.9000 +0.00
14天 4.0200 4.2600 -24.00
Shibor
其中:隔夜 3.1820 3.1820 +0.00
七天 3.8420 3.8420 +0.00
三个月 4.7081 4.7081 +0.00
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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