投行观点：中国货币政策料维持定向宽松，全面降息降准概率较小--中金

路透北京8月4日 - 中国国内投行中金公司在最新报告中指出，结合当前经济增长有企稳迹象但基础还比较脆弱，判断下半年宏观政策将继续货币定向宽松，财政支出力度加大的方向，但全面降准、降低基准存款利率等全面放松举措的出台概率仍然较小。

中金首席经济学家彭文生在报告中并指出，房地产调整远未结束，房地产对经济的拖累导致下半年压力仍存，下半年投资增速继续放缓的可能性大。

“‘定向宽松’继续，同时兼顾当前和长远的利益，说明再贷款和定向降准仍将主要投向三农、小微企业、基础设施、棚改等领域，”报告称，预计政府主导的基础设施投资仍将保持相对较强的态势。

而从央行最新发布的二季度货币政策执行报告来看，央行对于当前整体流动性的判断较为宽松，将企业融资成本居高不下的问题主要归结为经济和金融结构矛盾的体现，而非总量政策宽松的不足。

“央行认为融资成本高一方面是储蓄放缓幅度超过投资放缓幅度的结果...另一方面则是金融体制的一些结构矛盾导致部分融资需求居高不下，”中金称，“因此，针对融资成本高的问题，短期内央行不太可能通过总量放松的方式来降低融资成本。”

汇率方面，中金预计央行会继续通过一定的市场干预加大汇率双向波动，但维持人民币汇率在当前水平的基本稳定，避免人民币较大的单向升值或贬值预期。

同时，下半年央行料在利率市场化方面推出进一步的具体举措，包括继续推进同业存单发行和交易、探索发行面向企业和个人的大额存单、逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围、建立健全中央银行的利率调控框架等。

**房地产调整远未结束**

周末出炉的中国7月官方非制造业PMI环比下降0.8个百分点至54.2，拖累其下跌的主要行业是建筑业，虽然建筑业主要指数仍在50上方，但跌幅较大，说明扩张速度放缓，也意味着房地产投资增速继续下滑。

而7月百城房价环比下降0.8%，较前两个月跌幅继续加深，“表明房地产价格调整远未接近尾声，”中金报告称，结合7月PMI进口指数走势明显弱于出口，且钢材价格近期持续走弱，“这些数据说明房地产开发投资增速继续偏弱。”

“如果房价调整继续，商品房销售增速可能继续疲软，由此带动房地产开发投资增速在今年上半年14.1%的同比增速基础上，可能仍有较明显的回落空间，”中金称。

报告指出，在房地产开发投资存在放缓压力的同时，政府将继续努力维持目前已经很高的基础设施投资增速以稳定投资和经济增速，但政府资金来源问题将逐步显现，楼市调整带来的土地出让金收入放缓将带来政府投资资金来源的紧缩。