新闻稿：穆迪授予中国电建首次A3发行人评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年8月1日—穆迪投资者服务公司已向中国电力建设集团有限公司 (中国电建) 授予首次A3的发行人评级。

上述评级展望为稳定。

评级理据

中国电建A3的发行人评级综合了该公司baa3的基础信用评估 (BCA) 以及3个子级的提升。提升的依据是如果该公司陷入财务困境，中国政府 (Aa3/稳定) 有望提供大力支持。

穆迪助理副总裁/分析师邹吉明称：“中国电建baa3的基础信用评估考虑了该公司的业务规模较大，市场地位强大，幷在中国水电项目市场处于领先地位。”

2013年中国电建的收入同比增长12.3%，达到人民币2,260亿元 (368亿美元) ，使之跻身中国顶级工程承包商之列。该公司的规模堪比全球主要工程承包商，例如Leighton Holdings Limited (Baa2/下调复评) 和Vinci S.A. (Baa1/稳定) ，这两家公司2013年的收入分别为218亿美元和536亿美元。规模对于工程承包商实现收入来源多样化十分重要。中国电建从事水电、火电、新能源和基建项目建设。

中国电建在水电站建设方面处于领先地位。该公司承担兴建了国内65%的水电站，幷建成200多座大中型水电站，发电装机总容量约为200GW。

此外，中国电建在国内火电和新能源建设的市场地位强大。该公司的火电站建设项目市场份额约为45%，风电项目工程与咨询服务的市场份额为60%。

作为中国电建的主分析师，邹吉明表示：“baa3的基础信用评估也反映了中国电建的业务前景良好。在业务环境有利的情况下，该公司有充足的未完成订单，支持了其业务前景。”

未来2-3年中国电建的增长将来自清洁能源 、水利项目和市政基建项目的持续建设需求。此外，该公司受益于海外项目的良好发展前景，其中部分项目得到中国政策性银行的联合资助。由于需求环境有利，穆迪预计未来两年中国电建的收入年增长率将维持在15%左右。

邹吉明表示：“此外，中国电建的毛利润率良好，盈利能力稳定。”

与规模相近的国内同业相比，中国电建的调整后毛利润率相对较高，原因是该公司在水电建设方面具备专业技术与经验，为该行业的进入壁垒。中国电建通过电力工程设计和咨询服务、电力项目投资及房地产开发等业务提高了整体盈利能力，上述业务的毛利润率均高于电力建设项目。 该公司多样化的项目也在一定程度上降低了业务的周期性，同时使其总利润保持稳定。此外，中国电建的电力项目投资可产生经常性现金流，2013年对公司EBITDA的贡献为20%。

邹吉明指出：“但是，中国电建投资电力项目和房地产开发业务，也加大了对建设—移交 (BT) /建设—运营—移交 (BOT) 项目的投资力度，这种追求盈利能力的策略已造成其负债杠杆率较高。”

2013年底中国电建的调整后债务/EBITDA比率为6.0倍，相对于其baa3的基础信用评估而言较高。但穆迪预计未来两年该公司将放缓举债投资，幷/或将进行股权融资，将其负债杠杆率降至5.5倍左右。

此外，中国电建的评级受到现金流疲弱的制约。电厂、BT和BOT项目多与市政基建项目有关，在这些领域的投资已造成该公司过去4年产生负自由现金流。

但是，中国电建审慎管理其流动性。截至2013年12月31日，该公司的现金与短期投资约为人民币680亿元，应付人民币370亿元的短期债务绰绰有余。

中国电建的快速增长将使其面临成本超支和项目延期的风险。此外，其在发展中国家的海外项目也有政治风险。例如，该公司在缅甸和利比亚的项目因公众反对和政治动荡而遭遇中断。但是，迄今为止项目损失基本得到控制，原因是该公司收到海外项目客户的预付款，幷且通过中国出口信用保险公司 (未评级) 的保险得到保障。

中国电建最终的A3评级包含了3个子级的提升，反映了该公司在支持中国电力供应增长和政府清洁能源项目方面发挥重要作用。此外，该公司从事海外项目也符合中国政府扩大与发展中国家的经济关系的政策。中国电建一直获得注资等政府支持。

评级展望为稳定，反映了穆迪预计中国电建将维持强大的国内市场地位、节制有度的投资和强劲的流动性，幷在必要时可得到中国政府的财务支持。

若发生以下情况，中国电建的评级可能会上调： (1) 该公司完成预算收入增长目标，而未影响盈利能力； (2) 投资节制有度； (3) 改善自由现金流情况，幷维持强劲的流动性。

评级上调考虑的信用指标包括： (1) 债务/EBITDA比率低于4.0倍； (2) EBITDA/利息覆盖率高于4.0倍。

另一方面，若发生以下情况，则中国电建的评级可能会下调： (1) 该公司的项目发生严重的成本超支或延期，从而削弱其盈利能力； (2) 新订单或未完成订单大幅减少；或 (3) 流动性下降。

评级下调考虑的信用指标包括： (1) 债务/EBITDA比率高于6.0倍； (2) EBITDA/利息覆盖率持续低于3.0倍。

如果国务院国有资产监督管理委员会 (国资委) 对中国电建的所有权显着下降，则该公司的评级也可能会承受压力。

上述评级所采用的主要评级方法是2010年11月发表的《全球建造业评级方法》 (Global Construction Methodology) ，其他评级方法包括2010年7月发表的《政府相关发行人：评级方法更新》 (Government-Related Issuers: Methodology Update) 。关于上述评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。