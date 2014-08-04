台湾债市：RP利率大致持平，30年券交割无碍资金调度

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北8月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持平既有区间。证券端资金调度人士认为，今日因30年券交割以致寿险端略有走钱，不过整体资金情势仍有余裕，无碍市场资金调度，RP利率维持在原有区间。
资金调度人士指出，本周台积电 、台化 、远传 等现金股利发放金额累计高达上千亿台币，仍需留意此不确定因素对资金流动性的影响，近日券商间资金调度偏向谨慎因应，并关注外资在取得现金股利收益后的资金动向。
〞上周外资有走一些，这周会不会继续走还要再观察 。〞一证券商交易员说。
台湾2014年上市公司现金股利发放日程表请见 。
另有一票券商交易员称，由于票券商资金调度以拆款为主，随着月初银行间拆款短率回归既有区间后，资金调度相当顺畅，且今日RP到单量少、交投较显清淡，成交利率变化不大。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，皆大致持平上日区间。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，皆同于上日。
今日债券交割有周一30年期公债350亿台币发行。
本周余日债券发行有周二荣成 16亿台币转换公司债；周五大亚电线 5亿公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。