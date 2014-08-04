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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 11:39 BJT

台湾债市：RP利率大致持平，30年券交割无碍资金调度

路透台北8月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持平既有区间。证券端资金调度人士认为，今日因30年券交割以致寿险端略有走钱，不过整体资金情势仍有余裕，无碍市场资金调度，RP利率维持在原有区间。

资金调度人士指出，本周台积电 、台化 、远传 等现金股利发放金额累计高达上千亿台币，仍需留意此不确定因素对资金流动性的影响，近日券商间资金调度偏向谨慎因应，并关注外资在取得现金股利收益后的资金动向。

〞上周外资有走一些，这周会不会继续走还要再观察 。〞一证券商交易员说。

台湾2014年上市公司现金股利发放日程表请见 。

另有一票券商交易员称，由于票券商资金调度以拆款为主，随着月初银行间拆款短率回归既有区间后，资金调度相当顺畅，且今日RP到单量少、交投较显清淡，成交利率变化不大。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，皆大致持平上日区间。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，皆同于上日。

今日债券交割有周一30年期公债350亿台币发行。

本周余日债券发行有周二荣成 16亿台币转换公司债；周五大亚电线 5亿公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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