背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月4日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。
根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行总额为164亿元人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.7 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3
Golden Developments Holdings
2014.1 统一中控 10.0 3.60 3
2013.5 东元电机 3.0 3.00 3
2013.5 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 *2014.8 中国农业银行香港分行 17.0 3.40 3
3.0 3.80 5
2014.6 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3
5.0 3.85 5
5.0 4.15 7
2014.1 韩国进出口银行 5.0 4.50 10
2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3
2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2
10.0 3.25 3
2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5
2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.6 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.5 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.3 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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