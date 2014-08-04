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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 11:49 BJT

澳洲汇市：澳元和新西兰元脱离近期低位，零售销售数据构成支撑

澳洲6月零售销售较前月意外增长0.6%，对澳元构成支撑。

澳洲6月零售销售实际增幅高于0.4%的预估，支撑了利率前景将保持稳定的观点。

澳洲央行周二将召开月度政策会议。接受路透调查的23位分析师全部预计澳洲央行将维持利率在2.5%的低位不变。

分析师一致认为2014年澳洲利率将保持稳定，明年起将逐步上调。

澳元兑日圆 和欧元 扳回部分失地，但澳元贸易加权指数 仍徘徊在两个月低点附近。

新西兰元兑美元 持稳在0.8510美元附近，在周五美国公布经济数据后，再度在0.8460美元附近寻获稳健支撑。

过去10天里，新西兰元下跌了约3%，此前新西兰央行暂停紧缩措施。该国出口物价亦表现疲弱。(完)

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