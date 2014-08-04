香港热股：安东油服盘中曾低探17个月低位，因中期盈利大减

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月4日 - 中国民营一体化油田技术服务公司--安东油田服务集团 周一早盘盘中曾跌逾6%，并低探17个月低位，因公司稍早预告今年上半年盈利大减。
安东油服稍早曾低探4.14港元，为2013年2月以来低位。香港时间11:41股跌4.75%，报4.21港元；大市恒生指数 则升0.37%。
该公司周日在联交所一份声明中称，预期截至6月底止半年净利按年大幅下降，主要原因是期内市场形势严峻，国内项目启动推后，导致收入增幅下降，降价压力增大。同时，为长期发展提前储备的人才、资金及固定资产设备等资源带来的成本增加，导致利润率降低。
公司表示，“董事会认为，尽管上半年市场环境严峻，但是中国油气行业发展的长期良好趋势并未改变，外部经营环境预期将逐渐改善。”
投行法国巴黎银行此前的报告称，预期安东油服上半年收入仅占全年收入的35%，按年增幅只有2.2%，远低于管理层长期增长目标30%，因此该行将安东油服今年收入增长预测由21%降至16%，目标价亦由4.9港元降至4.4港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。