《路透晚报》--8月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下半年保持宏观政策连续性和稳定性，加快推进改革--发改委

中国发展和改革委员会周一表示，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，并针对突出问题有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，妥善防范化解风险，努力完成全年经济社会发展预期目标。

--中国房地产：棚户区改造要落实税费减免等财税政策，加强金融支持--国务院

为进一步加强棚户区改造工作，中国国务院周一发文要求，确保用地供应，落实好税费减免等财税支持政策，并加大金融支持力度，进一步发挥开发性金融作用。

--中国人行：将适时适度预调微调货币政策，实现信贷规模合理增长

中国央行周五晚间发布二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策， 保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结 构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金 融机构优化信贷结构。

--中国数据：7月官方非制造业PMI回落至54.2%，市场运行平稳企业预期乐观

中国7月官方非制造业PMI环比下降0.8个百分点至54.2%，连续第二个月回落。各项指数波幅不大，市场总体保持平稳运行，企业对下半年市场预期趋于乐观。

--中国经济：下半年GDP增7.4%左右，货币政策应继续向中性略松微调--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组预计，下半年中国经济将呈现出总体趋稳态势，预计GDP增长7.4%左右，居民消费价格上涨2.5%左右；并建议保持微刺激政策取向，货币政策继续向中性略松方向微调。

--香港经济：政府要求各部门节省1%开支，整体开支续增但放慢--财政司长

香港财政司司长曾俊华表示，要求各政府部门节省1%的开支，是希望鼓励部门检视手上工作的优次；政府并不是要削减开支，整体的开支仍然会继续增加，只是增加得慢一点。

--两岸经贸：货贸协议将重启谈判，面板、汽车等产品是关键--报载

台湾工商时报周一指出，两岸货贸协议将于8月间复谈。今日两岸经合会代表团出发前往北京，届时与大陆商务部协商第九回合货贸协议的复谈时间与地点，重点将针对面板、工具机、石化、汽车等四项敏感性工业产品谈判降税时程。

【金融】

--中国金融：中央银行有必要实行多目标制，将金融稳定纳入法定职责--央行官员

中国央行货币政策二司司长李波在IMF此前召开的会议上指出，中央银行有必要实行多目标制，将金融稳定等目标纳入央行法定职责，构建逆周期的金融宏观审慎政策框架，在稳定公众的中长期通胀预期的同时，使得货币政策能够在短期兼顾其他目标。

--中国金融：央行官员称应看重央行流动性管理结果，而非动用何种工具

中国央行货币政策司副司长孙国峰在IMF 3月末召开的会议上指出，央行将继续采用多种货币政策工具组合把好流动性总闸门，控制好基础货币的“源头”，较好地影响和控制社会融资规模。需要指出的是，应该看重央行流动性管理的结果，而非动用何种工具。

--投行观点：中国货币政策料维持定向宽松，全面降息降准概率较小--中金

中国国内投行中金公司在最新报告中指出，结合当前经济增长有企稳迹象但基础还比较脆弱，判断下半年宏观政策将继续货币定向宽松，财政支出力度加大的方向，但全面降准、降低基准存款利率等全面放松举措的出台概率仍然较小。

--投行观点：下半年中国货币政策宽松姿态不变，料两次降息--巴克莱

国际投行巴克莱维持对中国货币政策的展望不变，并继续维持下半年降息两次的预估，同时预计央行在银行间市场将维持宽松到中性的政策立场。该行报告称，降低融资成本仍然是中国央行下半年的优先任务，预计央行将通过抵押补充贷款（PSL）等新政策工具或定向降息来引导中期利率。

【固定收益】

--中国货币市场：资金偏宽回购利率多回落，关注明日公开市场操作情况

中国银行间货币市场周一回购利率多回落；交易员表示，整体流动性偏宽松，虽然资金供给和需求方略存结构性不均衡，但有望在日内改善。他们并称，明日将有例行存款准备金调整，但预期即使有准备金补缴规模也不会太大，对市场影响尚可。更多关注点还是放在央行公开市场的操作情况。

--中国债市动态：现券和IRS窄幅整理，关注公开市场下一步动向

中国银行间市场周一现券和IRS早盘窄幅波动。目前市场对公开市场下一步操作方向不明，试探交投致收益率整体变化不大。至于央行二季度货币政策执行报告内容，交易员称，对市场直接影响尚不明显，可能需要在公开市场形势明朗后，再慢慢消化。

--中国债市：资金宽松IRS仅微幅波动，翘首等待公开市场提供指引

中国银行间市场周一资金偏宽，但人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 仅微幅波动。在上周四14天正回购意外重现公开市场后，机构都在翘首等待央行下一步操作动向，以求得方向指引。

--中国债市：信用债估值全线回落，短期降幅尤甚--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值全线回落，其中一年期品种降幅尤为明显，最大幅度达5个基点(bp)。

--中国货币市场：九江银行今年同业存单额度50亿，35家银行总计超1.28万亿

中国九江银行股份有限公司最新发布的同业存单发行计划显示，该行今年发行额度为50亿元人民币。至此，已有35家银行披露年度计划，规模总计达1.2835万亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘在升值方向窄幅盘整，供求均衡方向不明

中国人民币兑美元周一早盘随中间价走升，盘间保持窄幅盘整，供需较为均衡。交易员认为人民币连续走强后有调整需求、企业预期未完全转向升值，都使得成交价格在当前价位暂时企稳。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.7%续创近8个月新高，能源、券商股板块领涨大盘

中国股市沪综指周一收升1.7%，续创近8个月新高。分析师指出，今日市场整体延续强势格局，主板的能源、券商股板块领涨大盘，但创业板指数涨幅相对落后，显示场内价值型投资风格依然占据主导。沪综指收报2,223.331点，涨38.028点或1.74%。

--中国证券：券商三项风控指标下限拟下调，或释放净资本约600亿--报载

据中国证券报周一报导，证监会近期启动《证券公司风险控制指标管理办法》的修订工作，已向多家证券公司下发征求意见稿，包括净资本/净资产在内的三项风控指标拟下调。业内人士预计，若按新规实施的话，将可令券商业释放净资本500-700亿元人民币。

--中国证券：新三板挂牌公司数量近期将超1,100家，300家申请挂牌企业在审

俗称新三板的全国中小企业股份转让系统周一公布数据显示，截至8月1日，全国股份转让系统挂牌公司达到898家，已出函同意挂牌并正办理股份登记等相关手续的企业达217家。全国股份转让系统挂牌公司数量近期将超过1,100家。

--美国个股：中国工商总局正告微软勿阻碍反垄断调查--央视新闻微博

中国央视新闻周一在其微博发布消息称，中国工商总局正告微软公司勿阻碍反垄断调查。中国国家工商总局专案组今日对微软全球副总裁Mary Snapp一行进行反垄断调查询问，正告微软公司要严格遵守中国法律，不得干扰、阻碍案件调查，保证案件调查的客观公正。

--《焦点》青岛港口融资问题遭调查后，镍库存创下新高

继青岛港口的融资欺诈事件遭调查后，隐藏存货流出中国，令镍库存触及纪录高点。这表明镍供给非常充足，尽管主要出口大国印尼暂停出口。

--中国房地产：未来料更多城市取消限购，棚改将托底新一轮经济增长--中指院

为了应对不断下滑的房地产市场，中国各地方政府或明或暗地放松限购政策。而继呼和浩特之后，明文松绑限购的城市越来越多。中国指数研究院认为，未来限购调整城市数量将进一步增加，而棚户区改造将托底新一轮经济增长。

--中国灾情：云南昭通地震造成367人遇难，须高度警惕强余震--新华

中国新华社周一报导称，截至4日2时30分，云南省地震已造成昭通市鲁甸县、巧家县、昭阳区和曲靖市会泽县367人遇难、5人失踪，1,800余人受伤，57,200人需紧急转移安置，大量民房倒塌或损毁，交通、通信等基础设施不同程度受损。

--中国社会：昆山中荣特大爆炸是一起重大责任事故，死亡人数升至75人--新华

中国国家安监总局局长杨栋梁指出，江苏昆山中荣金属制品有限公司爆炸特别重大事故是一起重大责任事故，根据事故暴露出来的问题和初步掌握的情况，涉事企业问题和隐患长期没有解决，粉尘浓度超标，遇到火源发生爆炸。目前已造成75人死亡，185人受伤。

--台湾社会：高雄气爆道路重建需逾19亿台币，石化相关股价持续挫跌