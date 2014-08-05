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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 16:44 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--8月5日

路透香港8月5日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览
表：
        
 新股申购：
 公开招股日   公司名称               发行量     集资额     发行价      上市日   保荐人
                                     (亿股)     (亿港元)   (港元)               
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 7/31-8/5     中国润东汽车           2.6862     9.6-10.7   3.58-3.98   8/12     美银美林及摩根士丹利
                                                                                
 
 2014年已上市新股：
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 ＊8/5       万洲国际                6.2         159.2       升7.4%       摩根士丹利和中银国际
 7/21        博大绿泽                1.3         2.8         升13%        金英
 7/18        科通芯城                4           13.75       跌0.5%       瑞银
 7/16        虎都                    3.9         4.68        升2.6%       巴克莱
 7/15        中国圣牧                2.39        10.6        跌0.42%      中银国际及高盛
 7/11        依波路                  3           1.98        升3.3%       中银国际
 7/11        先达国际                1.18        1.18        跌1.7%       兴业侨丰融资
 7/11        中国飞机租赁            5.53        7.3         跌1.1%       光大融资及建银国际
 7/11        恒宝企业                0.52        0.62        持平         华富嘉洛
 7/10        盛诺集团                1.06        7.95        跌1.9%       招商证券
 7/10        中国新城市              1.3         6.08        升20.8%      交银国际
 7/9         利标品牌                不适用      不适用      跌13.9%      高盛、花旗及汇丰
 7/9         绿叶制药                5.92        59.2        升13.2%      瑞银、花旗及中信证券
 7/9         天鸽互动                5.28        16.1        升8.3%       瑞银和中金
 7/8         迪信通                  5.3         8.8         跌4.3%       花旗和瑞银
 7/8         城建设计                2.75        9.2         升9.5%       瑞银和中信证券
 7/7         世纪睿科                1.08        2.7         跌0.9%       建银国际
 7/7         国瑞置业                2.38        15.7        升5%         中银国际
 7/4         康达环保                2.8         14          升14.6%      麦格理及工银国际
 7/4         鸿福堂                  1.3         2.05        升31.5%      高诚证券
 7/2         金茂投资                5.35        32.1        升0.19%      德意志及摩根士丹利
 6/30        联众国际                4.25        8.33        跌11.8%      富瑞
 6/30        彩生活                  3.78        9.45        升21.7%      美银美林和国泰君安
 6/27        嘉耀控股                1.26        0.95        升1.6%       RaffAello
 6/27        珂莱蒂尔                4.2         5.25        升4.8%       海通国际和联昌国际
 6/27        亿达中国                2.45        14.21       跌0.4%       德意志
 6/27        恒发洋参                1.98        9.3         跌24.2%      招银国际
 6/26        畅捷通                  16.38       9           跌8.2%       国泰君安国际
 6/26        长港敦信                1.4         3.47        跌22.1%      新华汇富
 6/26        都市丽人                3.6         14.6        跌1.4%       摩根士丹利、中金
 6/25        万科企业                不适用      不适用      跌2.8%^      中信证券
 6/25        泛亚国际                1.2         1.2         跌1.7%       广发香港
 6/25        中州证券                2.51        15          跌13.9%      建银国际
 6/20        天合化工                1.8         50.7        跌0.56%      摩根士丹利、瑞银和美银美林
 6/19        瀚华金控                1.62        30.2        升0.6%       中金和银河
 6/19        绿色动力环保            3.45        10.35       升9.3%       中信证券
 6/17        浩泽净水                2.7         11.4        升10.7%      高盛和渣打
 6/6         青岛港                  3.76        29.19       跌1.62%      中银国际，中信证券国际，瑞
                                                                          银，中信里昂证券，德意志银
                                                                          行
 5/23        超盈国际                2.15        4.885       跌1.4%       建银国际
 5/22        碧瑶绿色                1.2         1.2         升0.25%      国泰君安
 5/22        中国北车                5.17        94.16       跌1.55%      瑞银、中金和麦格理
 5/15        新丰泰集团              3.61        5.415       升7.5%       摩根大通
 4/25        宏太控股                0.72        1.8         升6.9%       国泰君安
 4/10        百奥家庭互动            2.15        15.2        跌17.7%      德银和花旗
 3/31        哈尔滨银行              2.9         87.7        升0.34%      中金香港、中银国际和农银国
                                                                          际
 3/28        光谷联合                0.83        8.3         跌8.4%       法国巴黎银行    
 3/13        海昌控股                2.45        24.5        跌17.6%      法国巴黎证券和美银美林
 3/13        阳光100                 4           20          跌6.5%       中金香港和花旗
 3/6         保利文化                33          25.7        升29%        中信证券
 3/5         迅销有限公司            不适用      不适用      升1%^        摩根士丹利
 2/28        惠生国际                2.05        2.45        升0.5%       信达国际
 2/21        中国金属资源            1.13        7           跌13.3%      法国巴黎证券
 1/30        力高地产                2.5         10          升4.4%       工银国际
 1/29        港灯电力                5.45        241.3       跌2%         高盛和汇丰
 1/28        老恒和                  7.15        8.9         升15.7%      麦格理
 1/23        MAGNUM ENT              1.5         1.26        升89.3%      英高
 1/22        飞尚无烟煤              不适用      不适用      升28.4%^     富瑞和野村
 1/16        丽珠医药                不适用      不适用      升1%^        国信证券(香港)
 1/15        米格国际                2.28        3.65        升23.2%      建银国际
 1/15        中生联合                2           4.08        升33%        交银国际
 1/13        中华包装                0.51        1.02        升59%        东英
 1/9         福建诺奇                2.13        3.2         持平         建银国际    
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。 (完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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