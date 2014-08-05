新债招标：国开行三年固息债利率4.69%，五年收益率为4.8978%--业内人士

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透上海8月5日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的两期固息增发债中，三年期品种中标利率为4.69%，接近市场预测均值4.68%。
同时招标的五年期品种中标收益率4.8978%，稍高于市场预测均值4.86%。上述两期债的投标倍数分别为3.22倍和2.67倍。
另外，国开行七年期和10年期固息债品种将于北京时间11:10结束招标，市场对其预测均值分别为5.09%和5.15%。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债中，三年和七年品种为新发债，分别为第20期和21期；五年为19期债 的第二次增发，10年为15期 的第五次增发。
具体发行条款如下：
第20、19(增发)、21和15期(增发)
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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿：10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标方式 3/7年：单一利率(荷兰式)；5/10年：单一价格(荷兰式)
缴款日 8月7日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：6月12日
分销期 8月6日-8月7日
上市日 8月13日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 吴芳；审校 林高丽)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。