新债招标：国开行三年固息债利率4.69%，五年收益率为4.8978%--业内人士

路透上海8月5日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的两期固息增发债中，三年期品种中标利率为4.69%，接近市场预测均值4.68%。

同时招标的五年期品种中标收益率4.8978%，稍高于市场预测均值4.86%。上述两期债的投标倍数分别为3.22倍和2.67倍。

另外，国开行七年期和10年期固息债品种将于北京时间11:10结束招标，市场对其预测均值分别为5.09%和5.15%。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债中，三年和七年品种为新发债，分别为第20期和21期；五年为19期债 的第二次增发，10年为15期 的第五次增发。

具体发行条款如下：

第20、19(增发)、21和15期(增发)

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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿：10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标方式 3/7年：单一利率(荷兰式)；5/10年：单一价格(荷兰式)

缴款日 8月7日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：6月12日

分销期 8月6日-8月7日

上市日 8月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)