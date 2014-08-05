新债招标：江西省五年自发自还地方债利率4.01%，七年4.18%--业内人士

路透上海8月5日 - 业内人士周二透露，中国江西省上午招标的三期自发自还地方债，其中五年期品种中标利率4.01%，七年为4.18%，10年为4.27%。

业内人士并透露，上述三期债的倍数分别为2.43倍、2.40倍和2.31倍。

江西省是继广东、山东、和江苏省之后第四家启动自发自还地方债的，也是首个经济非发达地区的省区发行自发自还地方债。银行间固定利率国债到期收益率曲线 显示，五、七和10年品种最新收益率分别为3.9859%、4.1583%和4.2530%。

本次五、七、10年品种计划发行规模分别为57.2亿元、42.9亿元和42.9亿元，五年和七年品种利息按年支付，10年品种按半年付息。

上述三期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，8月6日开始计息，8月6日-8月8日进行分销。发行手续费为承销面值的千分之一。上海新世纪资信评估对江西省政府所发行地方政府债信用评级为AAA。

本次发行主承销商包括建行 、农行 、交行 和工行 等六家银行。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)