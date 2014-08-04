中国债市：信用债估值全线回落，短期降幅尤甚--NAFMII

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月4日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值全线回落，其中一年期品种降幅尤为明显，最大幅度达5个基点(bp)。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.14 -5 5.37 -1 5.54 -3 5.68 -2
AAA 5.31 -5 5.55 -1 5.73 -4 5.95 -2
AA+ 5.61 -3 5.95 -1 6.28 -2 6.46 -1
AA 5.92 -3 6.43 -2 6.80 -2 7.04 -2
AA- 6.96 -1 7.58 -1 7.98 -1 8.48 -2
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.77 -3 5.87 -2 5.97 -2 6.16 -2
AAA 6.09 -2 6.18 -2 6.35 -2 6.56 -2
AA+ 6.68 -2 6.74 -2 6.98 -1 7.23 -2
AA 7.31 -2 7.40 -2 7.62 -2 8.02 -2
AA- 8.90 -2 8.97 -2 9.31 -1 9.51 -1
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 康熙泽；审校 边竞)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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