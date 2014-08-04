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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 12:11 BJT

《全球市场》美股下跌及地缘政治紧张局势对亚洲股市施压

美元指数 报81.343，脱离上周四触及的高位81.573。

“7月就业数据不会改变美联储的温和立场...”AMP Capital投资策略主管Shane Oliver表示。

欧元兑美元 报1.3422美元，较盘初变动甚微，但高于上周达到的八个月低点1.3366。美元兑日圆 报102.64日圆，低于上周三触及的四个月高点103.15。

油价承压，因为大西洋地区供应过剩且需求低迷的影响，盖过了市场对中东、北非和乌克兰政治紧张局势的担忧。

美国原油期货 交投于每桶97.93美元，上周五触及六个月低位97.09。

伊斯兰国激进分子周日夺取了伊拉克最大的水坝，一处油田和三个小镇，此前他们于6月扫荡伊北部大部分地区以来，首次大败库尔德武装。 市场目前对此并无明显反应。(完)
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