更新版 2-中国汇市：人民币即期在升值方向窄幅盘整，供求均衡方向不明

* 人民币即期在升值方向窄幅盘整 * 中间价亦小幅上扬 * 供求相对均衡方向不明 * 交易方向取决于客盘 (新增评论和报价) 路透北京8月4日 - 中国人民币兑美元 周一小幅收升，随中间价走升方向， 盘间保持窄幅盘整，供需较为均衡。交易员认为人民币连续走强后有调整需求、企业预期未 完全转向升值，都使得成交价格在当前价位暂时企稳。 交易员认为，目前来看即期方向仍不明朗，交易方向取决于客盘，下午购汇盘多一些， 不过整体上供求还是比较均衡，价格自动调整供求。 “这周可能是汇市区间调整的态势，市场经过今年的大波动后，虽然预期看升，但大幅 做空美元的动力不是太强，市场比较谨慎。”一外资行交易员并提及，但上周已经破了19和 18两个关口，近期再出现一波强势走升可能性不大，但中期还是看升。 另一股份行交易员认为，美国退QE和加息的预期，都让离岸市场投资者做空美元的意愿 不是特别强，并使CNH人民币涨势受限。加上境内外掉期市场价差不大，套利交易不多，也 使得即期上的结汇没有大量出现。后期人民币仍有可能在双向波动中走升。 全球汇市方面，日圆和欧洲主要货币周一兑美元持稳，远离上周的低点。美元在经历了 三周的上涨后，投资者借助上周五美国坚实但弱于预期的就业数据来调整仓位。 瑞银中国首席经济学家汪涛在IMF此前召开的会议上指出，中国央行需要更密切地监测 其他主要央行的政策动作以及对流入中国的外汇流动性的影响，并增加汇率的灵活性，让汇 率调整协助其货币政策管理。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CN Y=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1785 6.1798 0.02% 中间价 6.1661 6.1681 0.03% 成交额 116亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.27% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 126 6.1702 6.1828 2014年来即期升贬值幅度 -2.02% 1年期美元/人民币掉期升水 963 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :55 1年期NDF 6.2457/94 6.249 CNH即期 6.1757/67 6.179 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)