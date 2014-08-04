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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 17:05 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期在升值方向窄幅盘整，供求均衡方向不明

* 人民币即期在升值方向窄幅盘整
    * 中间价亦小幅上扬
    * 供求相对均衡方向不明
    * 交易方向取决于客盘

 (新增评论和报价)
    路透北京8月4日 - 中国人民币兑美元 周一小幅收升，随中间价走升方向，
盘间保持窄幅盘整，供需较为均衡。交易员认为人民币连续走强后有调整需求、企业预期未
完全转向升值，都使得成交价格在当前价位暂时企稳。
    
    交易员认为，目前来看即期方向仍不明朗，交易方向取决于客盘，下午购汇盘多一些，
不过整体上供求还是比较均衡，价格自动调整供求。
    
    “这周可能是汇市区间调整的态势，市场经过今年的大波动后，虽然预期看升，但大幅
做空美元的动力不是太强，市场比较谨慎。”一外资行交易员并提及，但上周已经破了19和
18两个关口，近期再出现一波强势走升可能性不大，但中期还是看升。
    
    另一股份行交易员认为，美国退QE和加息的预期，都让离岸市场投资者做空美元的意愿
不是特别强，并使CNH人民币涨势受限。加上境内外掉期市场价差不大，套利交易不多，也
使得即期上的结汇没有大量出现。后期人民币仍有可能在双向波动中走升。
        
    全球汇市方面，日圆和欧洲主要货币周一兑美元持稳，远离上周的低点。美元在经历了
三周的上涨后，投资者借助上周五美国坚实但弱于预期的就业数据来调整仓位。 
    
    瑞银中国首席经济学家汪涛在IMF此前召开的会议上指出，中国央行需要更密切地监测
其他主要央行的政策动作以及对流入中国的外汇流动性的影响，并增加汇率的灵活性，让汇
率调整协助其货币政策管理。    
    
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CN
 Y=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                    
 在岸市场人民币兑美元       今日            上日    升贬
 即期成交价格               6.1785          6.1798  0.02%
 中间价                     6.1661          6.1681  0.03%
 成交额                     116亿美元               
                                                    
 日内相对于中间价最大波幅   -0.27% (上限±  日高    日低
                            2%)                     
 日内波动幅度(pips)         126             6.1702  6.1828
 2014年来即期升贬值幅度     -2.02%                  
 1年期美元/人民币掉期升水   963                     
                                                    
                                                    
 离岸人民币市场,北京时间16  今日            上日    
 :55                                                
 1年期NDF                   6.2457/94       6.249   
 CNH即期                    6.1757/67       6.179   
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)
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