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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 12:04 BJT

印尼矿业：自由港称周三前恢复铜精矿出口，首批为对中国出口一万吨

路透雅加达8月4日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 在印尼的部门周一称，将在周三之前恢复铜精矿出口，第一批出货是对中国出口一万吨。

自由港周五与印尼政府达成一项协议，使其得以恢复印尼的铜精矿出口。这实际上结束了持续六个月的税务争端。

印尼自由港(Freeport Indonesia)执行长Rozik Soetjipto对路透表示，“这将是今年第一批出口船货。希望所有行政程序可以如期完成。”(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
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