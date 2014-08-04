中国资管：上周银行理财产品发行781款，主要期限固收产品收益上升

路透北京8月4日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（7月26日-8月1日）68家银行共发行了781款理财产品，发行银行数较上 期报告增加1家，产品发行量增加179款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共186款，市场占比为23.82% ；非保本型理财产品共595款，市场占比为76.18%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 350 44.81% +84 其中：人民币 322 外币 28 组合投资类 399 51.09% +97 融资类 3 0.38% +2 结构性产品 29 3.71% -4 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 20 4.17% 上升16个基点 1个月至3个月（含） 362 5.12% 上升8个基点 3个月至6个月（含） 210 5.32% 上升3个基点 6个月至1年（含） 111 5.45% 上升9个基点 1年以上 14 5.53% 下降39个基点 没有无固定期限产品发行 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1825天；预期年化收益率 最低3.00%，最高为7.00%，与上期报告相比，最低预期收益率上升30个基点，最高预期收益 率上升5个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 20 2.79% 4.17% 1个月至3个 362 50.49% 5.12% 月 3个月至6个 210 29.29% 5.32% 月 6个月至1年 111 15.48% 5.45% 1年以上 14 1.95% 5.53% 上周共发行35款外币债券和货币市场类理财产品。其中，美元理财产品15款，较上期增 加2款。 **168款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1071款产品到期，公布了到期收益率的170款产品中,168 款实现最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品447款，债券和货币市场工具类产品549 款，结构性产品44款，融资类产品1款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有22款，总体占比12.94%。其中，15款来自 城市商业银行，4款来自股份制商业银行，2款来自国有银行，1款来自农村商业银行；从投 资领域来看，结构性产品2款，债券类产品10款，组合投资类产品10款。 到期收益率最高的产品为南京银行 发行的“创富6号4”人民币理财产品（A 60015），该组合投资类产品期限为548天，实现了7.26%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 杨淑祯)