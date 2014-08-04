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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 12:04 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行781款，主要期限固收产品收益上升

路透北京8月4日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（7月26日-8月1日）68家银行共发行了781款理财产品，发行银行数较上
期报告增加1家，产品发行量增加179款。   
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共186款，市场占比为23.82%
；非保本型理财产品共595款，市场占比为76.18%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     350        44.81%          +84
    其中：人民币         322        
           外币           28        
    组合投资类           399        51.09%          +97
    融资类                 3         0.38%          +2
    结构性产品            29         3.71%          -4
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     20       4.17%         上升16个基点
    1个月至3个月（含） 362       5.12%         上升8个基点
    3个月至6个月（含） 210       5.32%         上升3个基点
    6个月至1年（含）   111       5.45%         上升9个基点
    1年以上             14       5.53%         下降39个基点
    没有无固定期限产品发行

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1825天；预期年化收益率
最低3.00%，最高为7.00%，与上期报告相比，最低预期收益率上升30个基点，最高预期收益
率上升5个基点。


    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款   占比      平均预期年收益率
              ）                       
 1个月以下    20              2.79%    4.17%
 1个月至3个   362            50.49%    5.12%
 月                                    
 3个月至6个   210            29.29%    5.32%
 月                                    
 6个月至1年   111            15.48%    5.45%
 1年以上      14              1.95%    5.53%
 
    上周共发行35款外币债券和货币市场类理财产品。其中，美元理财产品15款，较上期增
加2款。
  
    
    **168款产品实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1071款产品到期，公布了到期收益率的170款产品中,168
款实现最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品447款，债券和货币市场工具类产品549
款，结构性产品44款，融资类产品1款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有22款，总体占比12.94%。其中，15款来自
城市商业银行，4款来自股份制商业银行，2款来自国有银行，1款来自农村商业银行；从投
资领域来看，结构性产品2款，债券类产品10款，组合投资类产品10款。

    到期收益率最高的产品为南京银行 发行的“创富6号4”人民币理财产品（A
60015），该组合投资类产品期限为548天，实现了7.26%的年化收益率。（完）   

 (整理 李贺; 审校 杨淑祯)
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