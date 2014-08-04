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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 13:28 BJT

路透基点：建信金融租赁三年期境内贷款增至1.75亿美元--TRLPC

路透香港8月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，建信金融租赁股份有限公司的三年期境内定期贷款从1亿美元增至1.75亿美元，除了牵头行兼簿记行苏格兰皇家银行外，还有六家银行承诺参贷。

苏格兰皇家银行最终承贷2,500万美元，联昌国际银行上海分行和澳洲联邦银行北京分行担任牵头行兼簿记行，分别承贷4,000万美元和3,000万美元。

华南商业银行和兆丰国际商业银行担任牵头行，分别承贷2,500万美元和3,000万美元。

彰化银行承贷2,000万美元，担任主办行；马来西亚大众银行承贷500万美元，任安排行。

这笔贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255个基点，最高综合收益277个基点，平均年限2.25年。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
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