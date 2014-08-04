路透基点：建信金融租赁三年期境内贷款增至1.75亿美元--TRLPC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，建信金融租赁股份有限公司的三年期境内定期贷款从1亿美元增至1.75亿美元，除了牵头行兼簿记行苏格兰皇家银行外，还有六家银行承诺参贷。
苏格兰皇家银行最终承贷2,500万美元，联昌国际银行上海分行和澳洲联邦银行北京分行担任牵头行兼簿记行，分别承贷4,000万美元和3,000万美元。
华南商业银行和兆丰国际商业银行担任牵头行，分别承贷2,500万美元和3,000万美元。
彰化银行承贷2,000万美元，担任主办行；马来西亚大众银行承贷500万美元，任安排行。
这笔贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255个基点，最高综合收益277个基点，平均年限2.25年。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。