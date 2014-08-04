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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 13:08 BJT

香港股市：早盘收高，但地产类股跌势限制涨幅

路透香港8月4日 - 香港股市周一早盘收高，但涨幅受到地产类股疲态遏制。

早盘收市时，恒生指数 涨0.3%，至24,615.61点，恒生国企指数.HSCE>涨1.0%。

汇丰控股 小跌0.4%，稍后将公布业绩。今年迄今该股跌2.1%，而同期恒生指数涨5.6%。

近期表现超越大盘的地产类股持续回落，新鸿基地产 跌1.2%，长江实业 跌0.6%。

中国光大银行 涨3%，该行上周五表示，其母公司光大集团重组改革方案已获国务院批准。 (完)
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