《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *大唐集团 500 50 7 8/5簿记建档 光大银行 AAA 8/6 8/7
招商银行 ======================================================================================= *江苏交通控股 200 25 3 8/5簿记建档 浦发银行 AAA 8/7 8/8
江苏银行 ======================================================================================= *申能集团 100 15 9 8/5簿记建档 交通银行 中诚信AAA 8/6 8/7
工商银行 中债资信AAA- ======================================================================================= *浙江省物产 100 10 3 8/5簿记建档 浦发银行 中诚信AAA 8/6 8/7 集团 中债资信AA+ =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *山东黄金集团 20 20 12 8/7簿记建档 交通银行 AAA 8/8 8/11
浦发银行 ======================================================================================= *漳州市九龙江 22 10 12 8/7簿记建档 民生银行 AA 8/8 8/11 建设有限公司 ======================================================================================= *凌云股份 10 5 12 8/11簿记建档 招商银行 AA 8/12 8/13
中信银行 ======================================================================================= *江苏法尔胜 13 4 12 8/11簿记建档 民生银行 AA 8/12 8/13 泓昇集团 ======================================================================================= 重庆城交开发 15 6 12 8/5簿记建档 民生银行 AAA 8/6 8/7 投资(集团) ======================================================================================= 国泰君安证券 120 35 3 8/5招标 建设银行 AAA 8/6 8/7
(最高发行余额) 交通银行等 ======================================================================================= 中材国际 10 5 12 8/5簿记建档 北京银行 AA+ 8/6 8/7
中国银行 ======================================================================================= 齐鲁证券 44 10 3 8/5招标 建设银行 AA+ 8/6 8/7
(最高发行余额) 中国银行 ======================================================================================= 浙江恒逸集团 20 8 12 8/5簿记建档 中国银行 AA 8/7 8/8
(最高发行余额) 农业银行 ======================================================================================= 西部证券 23 6 3 8/5招标 浦发银行 AA 8/6 8/7 (最高发行余额) ======================================================================================= 江东控股集团 30 3 12 8/5簿记建档 兴业银行 AA 8/6 8/7
民生银行 ======================================================================================= 顾家集团 4.5 2 12 8/5簿记建档 中国银行 AA- 8/6 8/7 ======================================================================================= 河北冀衡集团 4.4 2 12 8/5簿记建档 工商银行 A+ 8/7 8/8 ======================================================================================= 广发证券 130 30 75天 8/6招标 建设银行 AAA 8/7 8/8 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 长江证券 56 25 12 8/6招标 交通银行 AAA 8/7 8/8 (最高发行余额) ======================================================================================= 华电国际 45 30 12 8/6簿记建档 工商银行 AAA 8/7 8/8
招商银行 ======================================================================================= 广州交通投资 20 5 12 8/6簿记建档 兴业银行 AA+ 8/7 8/8 集团 交通银行 ======================================================================================= 渤海证券 20 10 3 8/6招标 招商银行 AA 8/7 8/8
(最高发行余额) 招商证券等 ======================================================================================= 江阴市公有 15 8 12 8/6簿记建档 浙商银行 AA 8/8 8/11 资产经营 民生银行 ======================================================================================= 北京城市排水 40 10 12 8/7簿记建档 北京银行 AA+ 8/8 8/9 集团 ======================================================================================= 厦门夏商集团 7.4 3 12 8/7簿记建档 兴业银行 AA 8/8 8/11 ======================================================================================= 北京市政路桥 4 4 12 8/7-8/8簿记 中信银行 AA 8/11 8/12 股份有限公司 北京银行 ======================================================================================= 太阳纸业 13 5 12 推迟发行 中国银行 AA -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *华侨城集团 44 14 3 8/7簿记建档 工商银行 AAA 8/8 8/11
招商银行 ======================================================================================= *新希望集团 50 30 3 8/7簿记建档 农业银行 AA+ 8/8 8/11 ======================================================================================= 鞍山市城建 20 15 5 8/5簿记建档 民生银行 AA+ 8/6 8/7 投资发展 ======================================================================================= 浦东建设 3 3 3 8/5簿记建档 浦发银行 AA+ 8/6 8/7
======================================================================================= 石家庄市裕峰 10 5 5 8/5簿记建档 光大银行 AA 8/6 8/7 投资开发 华泰证券 ======================================================================================= 中国金茂 10 10 3 8/6簿记建档 民生银行 AA+ 8/7 8/8 集团 ======================================================================================= 江苏连云 16 3 5 8/6簿记建档 浦发银行 AA 8/8 8/11 发展集团 ======================================================================================= 中国航空技术 30 30 -- 8/6簿记建档 中国银行 AAA 8/8 8/11 国际控股 招商银行 ======================================================================================= 双流县交建 3.3 3.3 5 8/6簿记建档 农业银行 AA 8/8 8/11 投资 ======================================================================================= 青海交通投资 20 5 7 8/7簿记建档 国开行 AA 8/8 8/11
======================================================================================= 盐城东方投资 11 11 5 8/8簿记建档 浦发银行 AA 8/12 8/13 开发集团 ======================================================================================= 广安爱众 3.5 1.5 3 8/8簿记建档 建设银行 AA- 8/11 8/12 ======================================================================================= 山东高速 8 4 5 推迟发行 民生银行 AA -- -- 轨道交通集团 (山东高速集团提供担保) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 杨文纨；审校 边竞)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。