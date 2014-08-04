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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 13:48 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆早盘尾段上涨后交投淡静，倾向于上行

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* 早盘尾段时美元/日圆从102.47涨至102.69

* 日本进口商及一些投资者大量逢低吸纳

* 标准化期权将在102.60到期，在此略上方守稳

* 类似期权在102.20下方和103.00上方到期

* 逢低吸纳买盘大举推进，在略低于103.00处有卖盘。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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