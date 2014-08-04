国际油市：布兰特原油升至105美元上方，但供应过剩仍压制油价

悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，油价的下行压力料将持续，并预测布兰特原油可能进一步跌向100美元。

“地缘政治风险仍在...(但)市场价格已反映了风险溢价。”他说。

0547 GMT，布兰特原油 涨升0.19美元，报每桶105.03美元，周五下跌1.18美元，结算价报每桶104.84美元，为4月2日来最低结算价。

美国9月原油合约 小涨0.11美元，报97.99美元，上周五创下2月6日来最低结算价。美国原油上周周线大跌逾4%，创1月以来最大单周跌幅。

悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示，亚洲交易商亦等待美国更多经济数据出炉，以研判市场走向。

摩根士丹利周一在一份市场报告中指出，“我们预计布兰特原油第三季多数时间将交投于略低的区间，除非地缘政治风险升高。”(完)

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