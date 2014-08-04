国际油市：布兰特原油升至105美元上方，但供应过剩仍压制油价

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，油价的下行压力料将持续，并预测布兰特原油可能进一步跌向100美元。
“地缘政治风险仍在...(但)市场价格已反映了风险溢价。”他说。
0547 GMT，布兰特原油 涨升0.19美元，报每桶105.03美元，周五下跌1.18美元，结算价报每桶104.84美元，为4月2日来最低结算价。
美国9月原油合约 小涨0.11美元，报97.99美元，上周五创下2月6日来最低结算价。美国原油上周周线大跌逾4%，创1月以来最大单周跌幅。
悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示，亚洲交易商亦等待美国更多经济数据出炉，以研判市场走向。
摩根士丹利周一在一份市场报告中指出，“我们预计布兰特原油第三季多数时间将交投于略低的区间，除非地缘政治风险升高。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/张若琪 审校 石冠兰/蔡美珍)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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