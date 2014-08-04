全球金融：法国获得欧洲支持，欲就银行业遭罚对美国发起挑战--FT

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透巴黎8月4日 - 英国金融时报(FT)周一报导称，在法国巴黎银行 上月被美国罚款89亿美元之后，法国已经获得支持将在今年稍后举行的20国集团(G20)峰会上，针对美国最近重罚外国银行发起挑战。
报导称，德国、英国和意大利已经表示支持法国，推动所谓的美国治外法权成为G20峰会议题。G20峰会将于11月在澳洲布里斯班举行。
报导引述的消息源自法国及其他欧洲国家官员。(完)
(编译 王兴亚；审校 高琦)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。