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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 14:05 BJT

全球金融：法国获得欧洲支持，欲就银行业遭罚对美国发起挑战--FT

路透巴黎8月4日 - 英国金融时报(FT)周一报导称，在法国巴黎银行 上月被美国罚款89亿美元之后，法国已经获得支持将在今年稍后举行的20国集团(G20)峰会上，针对美国最近重罚外国银行发起挑战。

报导称，德国、英国和意大利已经表示支持法国，推动所谓的美国治外法权成为G20峰会议题。G20峰会将于11月在澳洲布里斯班举行。

报导引述的消息源自法国及其他欧洲国家官员。(完)

(编译 王兴亚；审校 高琦)
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