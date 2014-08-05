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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 08:39 BJT

台湾数据：7月CPI年增1.75%，创去年2月以来高位

路透台北8月5日 - 台湾主计总处周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.75%，创2013年2月(升2.96%)以来高位；但低于路透调查的升1.80%。

主计总处称，主因蛋類、肉類、水果及水产品价格较上年同月涨幅显着，加以调理食品及外食费等价格调涨，且燃气及家庭用电等价格亦相对上年为高，惟蔬菜因上年7月受苏力台风影响，致平均价格较今年略高。

7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.81%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

7月 6月

CPI（较上年同期） +1.75 +1.64

路透调查（较上年同期） +1.80 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.13 +0.15

核心CPI（较上年同期） +1.54 +1.47r

WPI（较上年同期） +0.81 +0.81

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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