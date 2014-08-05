台湾数据：7月CPI年增1.75%，创去年2月以来高位

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北8月5日 - 台湾主计总处周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.75%，创2013年2月(升2.96%)以来高位；但低于路透调查的升1.80%。
主计总处称，主因蛋類、肉類、水果及水产品价格较上年同月涨幅显着，加以调理食品及外食费等价格调涨，且燃气及家庭用电等价格亦相对上年为高，惟蔬菜因上年7月受苏力台风影响，致平均价格较今年略高。
7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.81%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
7月 6月
CPI（较上年同期） +1.75 +1.64
路透调查（较上年同期） +1.80 --
CPI（较上月，经季节调整） -0.13 +0.15
核心CPI（较上年同期） +1.54 +1.47r
WPI（较上年同期） +0.81 +0.81
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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