台湾股市：连两日收黑后反弹，后续关注美股及季报表现

路透台北8月4日 - 台湾股市周一收高重回9,300点上方，结束连两日收黑。分析师指出，随着美股从历史高点回落，削弱此前台股领头羊电子类股表现，并陆续反应高雄气爆等利空消息，料在企业半年报公布前台股难脱震荡盘整格局。

台湾加权股价指数 收高0.69%或63.68点至9,330.19点；今日成交初值 为875.37亿台币，上交易日修正后为1,038.85亿。

中国信托投信协理王源锦表示，先前台股涨多因此稍有风吹草动随即招致获利了解卖压，令其陷入震荡盘整格局，8月中旬前台股盘整的机会仍高，短线指数区间暂看在季线9,260点到月线9,450点间，主要受制于8月底前企业将陆续公布半年报数据，个股表现将受到市场检视。

〞台股盘面并没有太大改变，后续还是要看美股。〞他说。

他指出，美股连日续挫显示多头受挫，也拖累台湾电子股表现，市场关注美股拉回的幅度如何，若美股回档幅度扩大，台股也难独善其身。

此外，德盛安联投信基金经理人萧惠中指出，考量上半年电子股激情演出后，如今成长回归常态，预期部分资金持续转向低基期质优的传产类股，下半年布局建议逢低回补利基电子族群及低基期质优的传产族群。

美国股市上周五收跌，标普500指数创下2012年来最大周度跌幅，因对阿根廷违约的担忧殃及市场信心。