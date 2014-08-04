台湾股市：连两日收黑后反弹，后续关注美股及季报表现

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北8月4日 - 台湾股市周一收高重回9,300点上方，结束连两日收黑。分析师指出，随着美股从历史高点回落，削弱此前台股领头羊电子类股表现，并陆续反应高雄气爆等利空消息，料在企业半年报公布前台股难脱震荡盘整格局。
台湾加权股价指数 收高0.69%或63.68点至9,330.19点；今日成交初值 为875.37亿台币，上交易日修正后为1,038.85亿。
中国信托投信协理王源锦表示，先前台股涨多因此稍有风吹草动随即招致获利了解卖压，令其陷入震荡盘整格局，8月中旬前台股盘整的机会仍高，短线指数区间暂看在季线9,260点到月线9,450点间，主要受制于8月底前企业将陆续公布半年报数据，个股表现将受到市场检视。
〞台股盘面并没有太大改变，后续还是要看美股。〞他说。
他指出，美股连日续挫显示多头受挫，也拖累台湾电子股表现，市场关注美股拉回的幅度如何，若美股回档幅度扩大，台股也难独善其身。
此外，德盛安联投信基金经理人萧惠中指出，考量上半年电子股激情演出后，如今成长回归常态，预期部分资金持续转向低基期质优的传产类股，下半年布局建议逢低回补利基电子族群及低基期质优的传产族群。
美国股市上周五收跌，标普500指数创下2012年来最大周度跌幅，因对阿根廷违约的担忧殃及市场信心。
本地时间14:09时，亚股表现涨多跌少；其中以中国沪综指 的1.25%涨幅表现最佳，其他如韩国股市 收高0.35%，香港恒生指数 亦涨0.48%，日股 则是走跌0.3%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。