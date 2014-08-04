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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 14:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆偏向买气，日股日经指数收低0.31%

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* 美元/日圆在欧洲盘初仍偏向买气，稍早触及102.73日圆新高

* 日股日经指数仍不振，扳回盘初跌幅，但终场收低0.31%

* 整体亚洲市况强弱不均，许多股市上扬，但新加坡及澳洲股市下跌

* 来自多头的美元/日圆卖盘零星分布，但要到接近103日圆才有较强劲卖盘

* 日本进口商-投资人采取逢低承接策略，但今日并无低接机会(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)
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