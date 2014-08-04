台湾债市：五年券殖利率连两日收跌创六周新低，反应美债区间偏多

* 五年券殖利率收创六周新低 * 反应美债走势区间偏多 * 明日103/10区间暂看在1.145-1.17% 路透台北8月4日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一连两日收 跌，创六周新低。交易员认为，由于美国7月就业数据增长放缓，上周美债殖利率收跌趋近 区间下缘的2.5%，带动五年券103/10殖利率区间偏跌，短线料在1.15%整数关卡附近震荡整 理。 市场人士指出，近期台债氛围略随美债转变为区间偏多，引领五年券103/10殖利率区间 略往下移，不过短期内殖利率跌破1.15%仍见部分获利了结卖压，且追价力道也略显不足， 明日交投区间暂看在1.145-1.17%。 今日五年公债103/10殖利率收创六周低位，前波收盘低位为6月19日的1.1290%；盘中低 位1.1490%亦同创六周新低，前波盘中低位则为6月20日的1.1390%。 〞跌破1.15%整数关卡，会稍微犹豫一下。〞一位本地银行台债交易员说。 另有证券交易员指出，五年券103/10殖利率或有机会缓步向下测试，短线仍要消化部分 获利了结卖压，惟殖利率来到1.15%附近会稍显震荡。 市场人士认为，短期美债暂难走出明确方向，毕竟美国经济逐渐好转的程度并没有立即 性足以撼动市场的动能，除非美国联准会基调有所改变，且本周缺乏重要经济数据带动市场 行情，美债料依旧维持区间盘整态势。 美国公债价格上周五收涨，此前就业数据缓和了对薪资通胀上升的担忧，并令美国联邦 储备理事会(FED/美联储)可能较预估提前升息的预期降温。指标10年期公债 价 格尾盘升15/32，收益率报2.51%，就业数据发布前报2.58%。 台湾股市周一收高重回9,300点上方，结束连两日收黑。分析师指出，随着美股从历史 高点回落，削弱此前台股领头羊电子类股表现，并陆续反应高雄气爆等利空消息，料在企业 半年报公布前台股难脱震荡盘整格局。 交易员认为，除非台股走势再度出现剧 烈变化，否则对台债影响有限。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.97 1.1553 1.1490-1.1583 66.5 本周全球重要经济事件与数据包括： 8/4(一)：欧元区8月Sentix投资者信心指数、英国7月Markit/CIPS建筑业PMI、欧元区6 月生産者物价指数(PPI)、美国7月纽约企业活动指数、美国7月就业趋势指数； 8/5(二)：台湾7月消费者物价指数(CPI)、欧元区、德、法、英、意7月服务业和综合PM I、台湾7月底外汇存底、欧元区6月零售销售、美国7月Markit服务业和综合PMI终值、美国6 月工厂订单和6月耐久财订单修正值、美国7月IBD消费者信心指数、美国7月ISM非制造业指 数； 8/6(三)：德国6月工业订单、英国6月工业生産和制造业産出、美国和加拿大6月国际贸 易收支、日本7月外汇储备； 8/7(四)：德国6月工业生産、法国6月贸易收支、台湾7月出口、美国一周初请失业金人 数、美国6月消费者信贷、日本7月银行放贷和6月经常帐、英国央行公布利率决议、欧洲央 行(ECB)管理委员会会议，会后公布利率决议并举行记者会、日本央行货币政策会议(至8日) ； 8/8(五)：中国7月进出口贸易数据、日本7月服务业景气判断指数、德国6月贸易收支、 英国6月贸易收支、美国第二季非农生産率和单位劳工成本、美国6月趸售(批发)库存和销售 、日本央行公布政策决定。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.5870 5 103/10 1.1553 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)