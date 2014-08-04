中国股市：沪综指收升1.7%续创近8个月新高，能源、券商股板块领涨大盘

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京8月4日 - 中国股市沪综指周一收升1.7%，续创近8个月新高。分析师指出，今日市场整体延续强势格局，主板的能源、券商股板块领涨大盘，但创业板指数涨幅相对落后，显示场内价值型投资风格依然占据主导。
沪综指 收报2,223.331点，涨38.028点或1.74%，此前收盘高点为2013年12月10日2,237.49点；上证A股今日成交1,399亿元人民币，上交易日为1,517亿元。
“上周五出现了一定的调整后，在一定程度上提供了资金再度入场的机会，再加上券商领头羊的效应对市场的信心有个提振。”首创证券策略分析师邵帅称。
他并表示，今日场内券商、高铁等新市场热点的出现有效维系了市场人气，证券业上市公司半年度业绩靓丽对其市场走势形成支撑，风控指标拟下调的消息成为推动券商股短线走强的催化剂。
据中国证券报周一报导，证监会近期启动《证券公司风险控制指标管理办法》的修订工作，已向多家证券公司下发征求意见稿，包括净资本/净资产在内的三项风控指标拟下调。
中信证券 收涨5.30%，安源煤业 涨停报收。
沪深300指数 收报2,375.620点，涨1.98%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,387.88点，涨1.75%，成交868,831手。（完）
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。