中国股市：沪综指收升1.7%续创近8个月新高，能源、券商股板块领涨大盘

路透北京8月4日 - 中国股市沪综指周一收升1.7%，续创近8个月新高。分析师指出，今日市场整体延续强势格局，主板的能源、券商股板块领涨大盘，但创业板指数涨幅相对落后，显示场内价值型投资风格依然占据主导。

沪综指 收报2,223.331点，涨38.028点或1.74%，此前收盘高点为2013年12月10日2,237.49点；上证A股今日成交1,399亿元人民币，上交易日为1,517亿元。

“上周五出现了一定的调整后，在一定程度上提供了资金再度入场的机会，再加上券商领头羊的效应对市场的信心有个提振。”首创证券策略分析师邵帅称。

他并表示，今日场内券商、高铁等新市场热点的出现有效维系了市场人气，证券业上市公司半年度业绩靓丽对其市场走势形成支撑，风控指标拟下调的消息成为推动券商股短线走强的催化剂。

据中国证券报周一报导，证监会近期启动《证券公司风险控制指标管理办法》的修订工作，已向多家证券公司下发征求意见稿，包括净资本/净资产在内的三项风控指标拟下调。

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