《交易视点》资金面会保持平稳宽松，28天正回购利率影响关键--广发银行

路透上海8月4日 - 中国广发银行最新报告认为，本周资金将继续保持平衡偏松状态，市场的目光将聚集在周二的正回购操作上。操作量、期限、利率等都会给市场带来重大影响，相比上周，本周市场将有更明确的方向。一旦28天正回购操作利率下降，那么将明显压低债券和IRS利率。不过这是市场短期反应，正回购到底影响如何还需综合其他因素分析。

总之，资金面保持平稳偏松，债券和IRS利率受正回购影响，利率下降概率较大，但幅度有限。手上的债券可以持有，看能否跌破之前低点。IRS可以少量收取固定利率，或直接等在低位支付固定。

**资金面会保持宽松**

资金方面，本周会继续保持平衡至宽松的状态。所有焦点都集中在周二的正回购操作上。继上周14天正回购中标利率较之前下调10bp后，市场对28天正回购利率的下降充满期待，并将此理解为央行稳定回购利率的手段。

首先短期影响，如果28天正回购真的降至3.9%，那无疑符合市场预期，收益率回落。如果持平，则没有什么影响，R007的高低更关键。如果停发28天，也算利好，毕竟资金冻结期限短了。总体来说略微利好市场。第二，简单分析央行的想法。之前R014太高，资金供给充足，央行意图通过正回购利率进行指导，而不是通过开盘做价。但量上又做了好久不见的净回笼。说明央行既想压力融资利率，又不想资金太宽松。目标是好的，不过要实现貌似有难度。

正回购利率可以看做二级市场融资利率的底部，降了是底部下移，而更关键的是顶部，也就是逆回购利率。目前逆回购还看不到影子，所以正回购利率能否真能合理引导回购利率，效果尚需观察。毕竟在数量调控上，央行不想放松。对本周资金面的判断是平衡偏松，正回购利率一旦下降，会帮助资金面保持宽松。R007有望回落。

债券方面，利率债受资金宽松的印象，继续小幅下降。当然背后有正回购“利好”的推动。不过上周的利率下降已经预期到本周正回购利率下降，当兑现时，利率未必有更大降幅。7月上旬的一波快熊，把收益率曲线打得很陡，目前3年短端利率已经接近前低点，需求仍然旺盛，根源就在于对资金面的宽松预期。显然现在的希望都寄托在调低28天正回购利率上。实际资金面并没有什么利好。并且在调低利率的同时，总量控制上很可能继续净回笼。所以上周五的行情已经部分反映了利好预期，对净回笼的量尚无过多考虑，这或许是本周的一个利空点，要提防。

总之，目前的利率水平，接近前低点，需要更多利好刺激，建议持有手上的债券头寸，一旦预期落地，可以考虑卖出。即使没有调低利率，宽松的资金面能缓解利率上涨压力。

IRS目前受到R007较高的影响，回落幅度较小，不过市场依然保持利率下行的大方向。现在repo IRS的利率相对均衡，并已经预期到资金利率会有下降。Repo 1y在3.8%的位置盘整许久，一直不能有效突破。而且看repo 1*5的点差，目前已经45bp，也说明资金宽松的预期已经大部分得到反应。之前我们预测R007能下降至3.7%，现在看来还有距离，那么IRS短端的下降看起来就更加没有基础。

当然，只看下周的话，大概率的28天正回购利率下降会刺激IRS下降，当然幅度有限。更看重央行在总量上的控制，资金如果不宽松，靠公开市场的干预，很难将R007压在低位。本周可以小量收取固定利率，以应对正回购和R007回落的影响，不过随后一旦情绪有变，则立刻转为支付固定，因为目前IRS利率易上难下。

**上周市场回顾：市场方向未明**

上周的市场起起伏伏，没什么方向。在资金宽松的背景下，公开市场操作的一些变动造成收益率快速波动，不过幅度不大。资金虽然宽松，而且有R007开盘做价，但后续成交总会逐渐推高利率，可见供需结构性的失衡，导致机构对短期资金需求旺盛，而长期资金由于利率较高，供给充足。由此，也引出央行通过14天逆回购进行调整。

债券方面，上周波动为主，降幅不大。资金和基本面等没有什么消息，主要冲击来自公开市场操作变动。总体上，债券利率在下降至接近之前低点的位置时，开始反复震荡，继续下降需要进一步的政策刺激。另一方面，由于市场对基本面好转的预期趋于一致，所以金融债、国债等曲线都比之前陡峭。现在利率下降空间还没打开，正回购操作或许是打开下方无风险利率空间的第一步，接下来看下周28天正回购是否操作和中标利率吧。

IRS repo 上周波动幅度较大，但最终利率基本持平，repo 1*5继续拉宽至45bp左右。其实上文说过，资金面是比较宽的，但R007总是低开高走，阻碍了IRS下降空间。当然，repo 1y在3.8%，R007在4.0%附近，已经倒挂。过去两次资金宽松时（5月、6月），repo 1y都高于R007约30bp，这也是历史均值。所以即使R007下降，IRS下降空间也有限。如上文所述，下周的正回购操作很关键。

总体来看，上周资金保持平衡，正回购变动造成市场波动，回购利率偏高阻碍了债券和IRS下降空间。利率波动幅度不大，市场缺乏方向。

**美元利率互换市场：2年本周上涨概率大**

2年期互换利率在上周仍旧没有持续突破0.70的高位，由于非农数据不佳，目前已经下跌到0.6810。虽然下周并没有非常重要的经济数据公布，但是目前的利率水平还是偏低的，上涨的概率更大，建议在此处支付固定收取浮动，等再上升1.5BP后可继续加仓，预计本周应该能突破0.70，如到0.75可以建议止盈操作，收取固定支付浮动。

上周互换曲线各期限利率先上后下，最终互换曲线略微变陡：短端有小幅下跌，长端则有一定的上涨， 1Y +其中0.11BP，2Y -1.06BP，3Y -0.67BP，5Y +0.82BP，7Y +2.70BP，10Y +4.45BP，30Y +5.55BP。

周三二季度GDP环比4.0%，远超预期3.0%导致市场利率迅速攀高，随后美联储发表7月FOMC声明，基本符合市场预期，言论也偏中性，利率出现一定的回调。周四晚上公布的当周首次申请失业金人数不及预期，导致很多机构在非农数据发布之前止盈，利率又进一步的回落。周五非农就业人口为20.9万不及预期23万，利率又开始暴跌。总体来说，上周的各期限利率犹如过山车，最终整周的变化幅度不大。二季度GDP由于一季度的GDP基数较低，所以数据看起来很好，不过非农数据的公布却不理想，表明目前劳动力市场并不如市场所预期的那么强劲。

从经济基本面来看，经济数据好坏参半：二季度的GDP初值环比、核心PCE物价指数和Markit服务业PMI都是要好于预期，但是7月的就业数据，无论是非农就业人口、ADP就业人数还是当周首次申请失业金人数和续请失业金人数均不及预期。

具体数据如下：二季度实际GDP初值环比+4.0%，远超预期的3%，其中库存变化贡献了1.66个百分点；二季度GDP平减指数初值+2.0%，预期+1.8%；二季度核心PCE物价指数初值环比+2.0%，为2012年一季度来最高，预期+1.9%；

二季度个人消费支出（PCE）初值环比+2.5%，预期+1.9%；7月Markit服务业PMI初值60.9，预期59.8；7月ISM制造业指数为57.1，创2011年4月以来最高，预期为56.0；7月谘商会消费者信心指数90.9，创近七年新高，远超预期的85.4，为三月连涨；

虽然非农就业人口连续6个月增幅在20万人以上，但是7月非农就业人口+20.9万人不及预期+23.0万；7月ADP就业人数+21.8万，预期+23.0万；7月劳动力参与率为62.9%，前值62.8%，依然很疲软；7月失业率6.2%，预期6.1%；7月私营部门就业人口+19.8万人，预期+22.7万人； 7月26日当周首次申请失业金人数30.2万人，预期30.0万人，四周均值29.7万人，创2006年4月份以来新低；7月19日当周续请失业金人数253.9万人，预期249.2万人；7月平均每小时工资环比+0.0%，预期+0.2%；美国7月平均每小时工资同比+2.0%，预期+2.2%；7月密歇根大学消费者信心指数终值81.8，创3月份以来新低，预期82.0；6月成屋签约销售指数环比-1.1%，预期+0.5%；7月芝加哥PMI 52.6，创2013年6月以来新低，预期63.0。

不过美联储7月FOMC声明：维持联邦基金利率目标区间在0-0.25%，保持不变；缩减每月购债规模至250亿美元；将从8月开始，每月购买100亿美元MBS和150亿美元美国国债。此次政策决定的投票结果是9：1，费城联储主席普罗索持异议。

通胀持续处于2%下方的几率有些下降；失业率下降，但劳工市场一系列指数表明劳工资源未充分利用；利率将在QE结束后的“相当一段时间内”保持在低位；重申预计经济将保持温和扩张趋势，就业市场逐步改善，前景风险大致平衡。重申在QE结束后的一段时间内保持高度宽松货币政策仍是合适的；通胀已经向“接近于”长期目标的水平发展（6月声明称其“低于”目标水平）；如果经济前景稳定，将继续以慎重的步伐削减QE；即使就业和通胀接近目标水平，仍可能长期维持联邦基金利率低于正常水准；住房市场复苏依旧缓慢，个人消费有所上升。

外围因素方面，欧洲经济处于缓慢复苏中，中国经济目前逐步触底回升，英国经济则逐渐回顾正常水平，地缘政治事件仍不断发生。欧元区7月Markit制造业PMI终值51.8，预期51.9；7月CPI初值年率+0.4%，为2009年以来最低；欧元区6月失业率11.5%，创2012年9月份以来新低。中国7月汇丰制造业PMI终值51.7，预期52.0，创18个月新高； 2014 年上半年社会融资规模为10.57 万亿元，比上年同期多4146亿元，为历史同期最高水平。英国6月M4货币供应同比增速加快，信贷投放疲软。

地缘政治方面，以色列军队重启在加沙的军事行动，以色列军袭击了加沙地带70个目标，加沙南部地带至少25人因以色列炮击死亡；美欧宣布对俄最严厉制裁，瞄准最核心的金融、军事和能源业领域；俄罗斯经济增长预期降至近乎零，制裁将使俄罗斯经济更加疲软；俄罗斯正与国际社会逐渐隔离，这将影响其长期建立起来的经济。（完）