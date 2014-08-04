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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 14:32 BJT

韩国股市：小幅收升，未受美股大跌影响

路透首尔8月4日 - 韩国股市周一小幅收升，尽管美股大跌。

韩国综合股价指数 上涨0.35%至2,080.42点，上周五收报2,073.10，为连续第三周上涨。

外资买超2,010亿韩元，国内机构投资人卖超1,530亿。(完)
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